Фея, живущая в Таллинне, делится своими переживаниями в социальных сетях, жалуясь, что в ее доме нет покоя. «Соседи часто устраивают вечеринки независимо от дня недели», – говорит она. Что можно сделать, если соседи нарушают ваш покой?
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КОГДА НАСТУПИТ ТИШИНА? ⟩ Фея из Каламая не может угомонить громких соседей: откуда у них в такое время деньги на постоянные пьянки?
Добавлен комментарий полиции и Союза квартирных товариществ Эстонии
Фея из Каламая не может угомонить громких соседей: откуда у них в такое время деньги на постоянные пьянки?
Фея, проживающая на улице Соо в Каламая, рассказывает в социальных сетях о том, как шумные жильцы одной из соседних квартир мешают ей жить.
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