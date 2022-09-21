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КОГДА НАСТУПИТ ТИШИНА? ⟩ Фея из Каламая не может угомонить громких соседей: откуда у них в такое время деньги на постоянные пьянки?

Добавлен комментарий полиции и Союза квартирных товариществ Эстонии
Трийн Роос
Фея из Каламая не может угомонить громких соседей: откуда у них в такое время деньги на постоянные пьянки?
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Улица Соо в Каламая
Улица Соо в Каламая Фото: Erakogu

Фея, живущая в Таллинне, делится своими переживаниями в социальных сетях, жалуясь, что в ее доме нет покоя. «Соседи часто устраивают вечеринки независимо от дня недели», – говорит она. Что можно сделать, если соседи нарушают ваш покой?

Фея, проживающая на улице Соо в Каламая, рассказывает в социальных сетях о том, как шумные жильцы одной из соседних квартир мешают ей жить.

«В квартире надо мной снова буянят. Пьяные люди громко разговаривают, доносятся и женские голоса. Музыка играет на полную катушку. Почему я должна жить в галдеже среди алкоголиков? Только позавчера они шумели, как будто бросали друг в друга тяжелые предметы. Вчера кто-то занимался уборкой, бросая вещи так, что все стены дрожали. Сегодня снова пьянка. Откуда у этих людей в наше тяжелое время столько денег, чтобы беспрерывно пить?» – удивляется Фея.

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