КОГДА НАСТУПИТ ТИШИНА? ⟩ Фея из Каламая не может угомонить громких соседей: откуда у них в такое время деньги на постоянные пьянки?

Фея, проживающая на улице Соо в Каламая, рассказывает в социальных сетях о том, как шумные жильцы одной из соседних квартир мешают ей жить.

«В квартире надо мной снова буянят. Пьяные люди громко разговаривают, доносятся и женские голоса. Музыка играет на полную катушку. Почему я должна жить в галдеже среди алкоголиков? Только позавчера они шумели, как будто бросали друг в друга тяжелые предметы. Вчера кто-то занимался уборкой, бросая вещи так, что все стены дрожали. Сегодня снова пьянка. Откуда у этих людей в наше тяжелое время столько денег, чтобы беспрерывно пить?» – удивляется Фея.