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Телеведущего Сергея Бурунова экстренно госпитализировали

Limon.ee
Телеведущего Сергея Бурунова экстренно госпитализировали
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Сергей Бурунов.
Сергей Бурунов. Фото: YURI KOCHETKOV

Российского актера театра, кино, озвучивания и дубляжа, телеведущего Сергея Бурунова экстренно госпитализировали с коронавирусом, передает Telegram-канал Mash. По данным издания, мужчина находится в состоянии средней тяжести.

Актера доставили в приемное отделение днем 20 сентября. Из симптомов: кашель с мокротой, одышка, боль в горле, голове и мышцах, — говорится в сообщении.

По информации издания, Бурунов заболел 14 сентября. На следующий день у актера взяли мазок — результат оказался положительным. Несмотря на это, телеведущий остался дома. Вскоре мужчине стало хуже.

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