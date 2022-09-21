Российского актера театра, кино, озвучивания и дубляжа, телеведущего Сергея Бурунова экстренно госпитализировали с коронавирусом, передает Telegram-канал Mash. По данным издания, мужчина находится в состоянии средней тяжести.
Телеведущего Сергея Бурунова экстренно госпитализировали
Телеведущего Сергея Бурунова экстренно госпитализировали
Актера доставили в приемное отделение днем 20 сентября. Из симптомов: кашель с мокротой, одышка, боль в горле, голове и мышцах, — говорится в сообщении.
По информации издания, Бурунов заболел 14 сентября. На следующий день у актера взяли мазок — результат оказался положительным. Несмотря на это, телеведущий остался дома. Вскоре мужчине стало хуже.