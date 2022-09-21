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Радостный певец Юри Поотсманн сменил радиостанцию: где теперь работает ведущий?

Limon.ee
Радостный певец Юри Поотсманн сменил радиостанцию: где теперь работает ведущий?
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Юри Поотсманн
Юри Поотсманн Фото: TV3

«Я давно мечтал о рабочем месте с 9 до 17, чтобы трудиться по графику нормального человека», – сказал Юри Поотсманн, бывший ведущий утренней программы на MyHits, неожиданно перешедший на другую радиостанцию – Power Hit Radio.

«Я большой фанат новых жизненных вызовов и перемен, поэтому я довольно быстро принял сие предложение», – сказал Юри Поотсманн, который с сегодняшнего дня начинает работу в эфире Power Hit Radio. Во вторник его встречали коллеги с тортом и прочими сюрпризами. 

Поотсманн подчеркнул, что готов к новым начинаниям на 100 процентов, тем более, что его коллеги невероятно дружелюбные и ему очень нравится ходить на работу в дневное время. Певца можно будет слушать в эфире Power Hit Radio по будням с 12 до 17, а также в пятничной программе New Music Friday вместе с соведущей Карине Джессикой Костла. 

До этого Юри Поотсманн работал на MyHits несколько лет подряд, где вел утреннее шоу сначала с Индреком Вахеоя, а потом и с Кристиной Сууроя. «Это изменение – лишь хорошее стечение обстоятельств. К ранним подъемам я привык, но искал новые возможности. Как-то так и получилось, что я оказался в нужном месте в нужное время», – говорит Поотсманн в интервью порталу TV3

«Утро остается, могу наслаждаться, и вечером не нужно рано ложиться спать. Я давно мечтал о рабочем месте с 9 до 17», – говорит Поотсманн. 

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