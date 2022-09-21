Всемирный туристический сайт Big 7 Travel официально опубликовал свой ежегодный список «50 лучших городов Европы для одиноких людей 2022 года».
«Здесь хорошо одиноким»: Таллинн получил неожиданный титул
Туристический сайт собрал данные об одиноких людях, приложениях для знакомств, социальной жизни и мнения жителей, чтобы составить окончательный список лучших городов Европы для одиноких людей. Tinder продолжает господствовать в мире приложений для знакомств, но альтернативы, такие как Badoo, Lovoo и Bumble тоже набирают обороты.
Критерии ранжирования:
- Самый высокий уровень использования приложений для знакомств Tinder и/или Badoo
- Процент одиноких людей на душу населения
- Общая численность населения города – вы же не хотите назначить свидание там, где вы столкнетесь с этим человеком на следующий день!
- Данные исследования приложений для знакомств на Statista
- Распределение по возрасту – почему только одна возрастная группа должна получать все удовольствия?!
- Возможности ночной жизни на квадратный фут – информация взята с сайта Tripadvisor
Таллинн попал в список лучших городов Европы, где хорошо одиноким людям, заняв 45 место.
Таллинн может быть и небольшой, но это превосходный город для одиноких людей. Компактная ночная жизнь с оживленными барами и ресторанами делает его ярким местом для одиноких людей. Здесь особенно популярны Bumble и Badoo, которые входят в число самых скачиваемых приложений Google Play в Эстонии. Если вам нравятся женщины, то вам повезло – женщины составляют 54,7% населения. Добавьте к этому численность одиноких людей, которая неуклонно растет из года в год, и Таллинн станет отличным местом для одиноких людей.