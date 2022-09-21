«Здесь хорошо одиноким»: Таллинн получил неожиданный титул

Туристический сайт собрал данные об одиноких людях, приложениях для знакомств, социальной жизни и мнения жителей, чтобы составить окончательный список лучших городов Европы для одиноких людей. Tinder продолжает господствовать в мире приложений для знакомств, но альтернативы, такие как Badoo, Lovoo и Bumble тоже набирают обороты.

Таллинн может быть и небольшой, но это превосходный город для одиноких людей. Компактная ночная жизнь с оживленными барами и ресторанами делает его ярким местом для одиноких людей. Здесь особенно популярны Bumble и Badoo, которые входят в число самых скачиваемых приложений Google Play в Эстонии. Если вам нравятся женщины, то вам повезло – женщины составляют 54,7% населения. Добавьте к этому численность одиноких людей, которая неуклонно растет из года в год, и Таллинн станет отличным местом для одиноких людей.