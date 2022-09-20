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Аллу Пугачеву проверяют на дискредитацию армии РФ из-за поста, где она просит признать себя иноагентом

Limon.ee
Аллу Пугачеву проверяют на дискредитацию армии РФ из-за поста, где она просит признать себя иноагентом
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Алла Пугачева.
Алла Пугачева. Фото: Vyacheslav Prokofyev

По данным «Осторожно, новости», в органы обратилась жительница Подмосковья, которая увидела пост о Пугачевой в Telegram.

Женщина решила, что певица может и не соответсвует критерию «иноагента», но оскорбляет российскую армию. Поэтому она просит проверить исполнительницу на предмет противоправной деятельности и получения «иностранной поддержки».

А также на публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ. Делом занимаются сотрудники подмосковной полиции.

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