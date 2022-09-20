ГАЛЕРЕЯ ⟩ Девушка с плавленого сыра ожила: эстонский Merevaik ярко отметил 55 лет

Плавленый сыр Merevaik непрерывно производят с 1967-го года. На сегодняшний день он – он один из самых известных брендов Эстонии. К тому же, это самый успешный продукт из прошлого, объединяющий разные поколения.

«В Эстонии Merevaik является синонимом плавленого сыра, поэтому рецепт и вкус Merevaik с годами почти не изменились», – сказал председатель правления Tere AS Юло Кивине.

По словам Тийта Кыухкна, бывшего министра мясной и молочной промышленности Эстонской ССР и председателя совета AS ETFC Grupp в 1997-м году, производство плавленых сыров в Эстонии набрало обороты после войны. «Именно тогда была разработана технология, которая до сих пор используется при производстве популярных плавленых сыров», – сказал Кыухкна. Всю жизнь связанный с пищевой промышленностью Тийт Кыухна хорошо помнит, как в Эстонии были изготовлены первые плавленые сыры. Его отец Рудольф, он же Рууди Кыухкна, разработал соответствующую технологию на экспериментальной сыроварне в Ыйсу, которая легла в основу производства плавленых сыров в Эстонии.

«Во время войны на производственных складах в Вильянди и Пярнумаа осталось много сыра, непригодного для продажи. В конце войны в Эстонии насчитывалось от 300 до 400 молочных ферм, многие из них располагались в Вильяндиском и Пярнуском уездах. Отец обошел все сырные склады и привез все остатки в Ыйсу», – вспоминает Тийт Кыухкна. Однако сыра скопилось так много, что производство в Ыйсу пришлось резко увеличить.

Сегодня Merevaik производится в цеху предприятия Tere в Вильянди, где ежегодно производят около пяти миллионов упаковок. На упаковке плавленого сыра изображена светловолосая девушка, живущая на берегу Балтийского моря, которая любит носить янтарь в качестве украшения. Она тоже пожаловала на день рождения плавленного сыра.