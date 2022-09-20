ГАЛЕРЕЯ ⟩ Пронзительная история «Королевского жирафа» тронула сердца жителей Ида-Вирумаа

«Мистерия... по дороге к сердцу» – пронзительная и глубоко-духовная история, соединяющая в себе разные жанры и стили клоунады, пантомимы и танца. Этот спектакль ведет за собой зрителя, рассказывая ему о ярких и драматичных моментах в жизни и судьбе человека, несущая в себе самые разные эмоции и переживания. Эта история заставляет подумать о том, как прекрасен этот мир, в котором мы живем.

На спектакль в Нарву приехали гости из соседних городов: Йыхви, Кохтла -Ярве, Силламяэ, Нарва-Йыэсуу. Яркое представление закончилось бурными аплодисментами, сопровождающихся криками «браво» и «молодцы». Зрители встали и бурными овациями провожали артистов.

Фото: Анастассия Кивистик

В этом году основатели театра «Giraffe Royal» Лариса Лебедева и Станислав Варкки отмечают 35 лет на профессиональной сцене. В честь такого события они подготовили несколько спектаклей как для взрослых, так и детей в этом сезоне. В городе Нарва на сцене Vaba Lava, 8 октября, также состоится спектакль «Карнавал».