В пятницу, 16 сентября, в Нарве на сцене Vaba Lava состоялся спектакль «Мистерия... по дороге к сердцу» театра Giraffe Royal (Королевский жираф).
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Пронзительная история «Королевского жирафа» тронула сердца жителей Ида-Вирумаа
«Мистерия... по дороге к сердцу» – пронзительная и глубоко-духовная история, соединяющая в себе разные жанры и стили клоунады, пантомимы и танца. Этот спектакль ведет за собой зрителя, рассказывая ему о ярких и драматичных моментах в жизни и судьбе человека, несущая в себе самые разные эмоции и переживания. Эта история заставляет подумать о том, как прекрасен этот мир, в котором мы живем.
На спектакль в Нарву приехали гости из соседних городов: Йыхви, Кохтла -Ярве, Силламяэ, Нарва-Йыэсуу. Яркое представление закончилось бурными аплодисментами, сопровождающихся криками «браво» и «молодцы». Зрители встали и бурными овациями провожали артистов.
В этом году основатели театра «Giraffe Royal» Лариса Лебедева и Станислав Варкки отмечают 35 лет на профессиональной сцене. В честь такого события они подготовили несколько спектаклей как для взрослых, так и детей в этом сезоне. В городе Нарва на сцене Vaba Lava, 8 октября, также состоится спектакль «Карнавал».
Спектакль «Карнавал», театра GiraffeRoyal – новое слово в мировой театральной клоунаде и пантомиме. Секрет необъяснимой силы воздействия на публику в том, что все это облекается в самую современную визуальную форму. В декабре также пройдет премьера новогоднего спектакля в Ида-Вирумаа, а 6 января – в Таллинне.