В воскресенье, 18 сентября, Эстонский центр архитектуры организовал благотворительную экскурсию по таллиннскому Горхоллу для украинских беженцев. В ней приняли участие дети и взрослые, которые уже долгое время вынуждены жить на пароме Isabelle.
ВИДЕО ⟩ Украинские беженцы о Горхолле и о том, как проводят досуг в Таллинне
«Эти люди сейчас нуждаются в поддержке и помощи. Мы решили провести для них увлекательную экскурсию. У нас все получилось. Люди ушли с горящими глазами», – говорит гид Эстонского центра архитектуры Оксана Яаксон, которая и провела экскурсию по Горхоллу.
Портал Limon.ee присоединился к увлекательной экскурсии и расспросили украинцев, которые побывали в Горхолле, об их впечатлениях. В фильме «Довод» Кристофера Нолана именно этот зал изобразил Национальную оперу Украины, которую по сюжету захватывают террористы. Поэтому украинцам было особенно интересно здесь побывать. Они отметили, что голливудская магия, конечно, преобразила сооружение до неузнаваемости, и на здание Национальной оперы в Киеве Горхолл на самом деле совсем не похож.
Также мы расспросили временных жителей парома, чем они занимаются в свободное от учебы и работы время, какие мероприятия посещают.
«Где есть любовь, там будет жизнь!»
Катя, город Каменское:
– Мы часто здесь гуляли, но я никогда не была внутри. Когда я посмотрела фильм «Довод», меня очень впечатлил зал. Но вот я стою на сцене Горхолла, грустно: в фильме он казался очень масштабным, красивым, ярким.
В свободное время я люблю гулять. Я много гуляю. Старый город мне нравится.
Наталья, город Харьков:
– Горхолл не воспринимается заброшенным и покинутым, потому что здесь ощущается всеобщая любовь. Это место любят и таллиннцы и гости вашей столицы. А где есть любовь – там будет жизнь. Я верю, что он возродится!
В Таллинне люблю гулять. Ощущение столицы здесь такое приглушенное. Таллинн поражает своей степенностью, размеренностью, безопасностью, чистотой, честностью во всем.
Елена, город Запорожье:
– Я, как человек, который окончил промышленно-гражданское строительство, понимаю, какая колоссальная работа была проведена. Горхолл – какой это был сумасшедший проект в свое время!
Хожу на экскурсии, в кино. Вот ходила на «Аптекаря Мельхиора». Мне было интересно, потому что сказали, что снимался этот фильм в Таллинне и в Риге – там тоже недавно была. Я до этого ходила на экскурсию по Старому городу, где мне рассказывали, что здесь снимался «Аптекарь». И в фильме я узнавала эти места, поэтому он мне был очень интересен даже не по сюжету, а по съемке.
Нравится по Старому городу гулять, люблю парк около железнодорожного вокзала. Очень там люблю гулять, всегда аналогию провожу с нашим парком в Украине. Чуть-чуть похожи, мне это нравится.
«Ощущение столицы в Таллинне – приглушенное»
Милана, город Харьков (сейчас ходит в школу в Таллинне):
– Всегда смотрела на Горхолл снаружи, но не подозревала, что он такой большой внутри. Впечатлил концертный зал – он очень большой.
Недавно была на празднике Дни моря. Там очень интересно было кататься на паруснике, там были военные корабли. А еще я посещаю много кружков после школы: шитье, рисование, плавание.
«Горхолл отличается от Национальной оперы в Киеве»
Наталья, Киев
– С виду Горхолл – как руины, но попадая вовнутрь, ты будто попадаешь в прошлое.
В Таллинне хожу на экскурсии, выставки. Из последних – я была в Музее искусства. Также есть у вас современная, прекрасная Fotografiska. Там очень много проходит разных фотовыставок, взгляд новаторский.
Александр и Елена, Запорожье
– Горхолл впечатляет. Хотелось бы попасть на концерт в этом здании, когда он будет в будущем здесь проходить. Когда фильм Нолана уже отсняли, мы пошли посмотреть на все, что происходило здесь. Интересно, но это несколько отличается от Национальной оперы в городе Киеве.
Практически весь Таллинн мы уже объехали, даже все его окрестности и крупные города Эстонии. Недавно вернулись из Латвии. Из особенно запомнившихся мероприятий – были на концерте Анне Вески в Ноблесснере.
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