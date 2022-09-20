ВИДЕО ⟩ Украинские беженцы о Горхолле и о том, как проводят досуг в Таллинне

В Таллинне люблю гулять. Ощущение столицы здесь такое приглушенное. Таллинн поражает своей степенностью, размеренностью, безопасностью, чистотой, честностью во всем.

Елена, город Запорожье:

– Я, как человек, который окончил промышленно-гражданское строительство, понимаю, какая колоссальная работа была проведена. Горхолл – какой это был сумасшедший проект в свое время!

Хожу на экскурсии, в кино. Вот ходила на «Аптекаря Мельхиора». Мне было интересно, потому что сказали, что снимался этот фильм в Таллинне и в Риге – там тоже недавно была. Я до этого ходила на экскурсию по Старому городу, где мне рассказывали, что здесь снимался «Аптекарь». И в фильме я узнавала эти места, поэтому он мне был очень интересен даже не по сюжету, а по съемке.

Нравится по Старому городу гулять, люблю парк около железнодорожного вокзала. Очень там люблю гулять, всегда аналогию провожу с нашим парком в Украине. Чуть-чуть похожи, мне это нравится.

«Ощущение столицы в Таллинне – приглушенное»

Милана, город Харьков (сейчас ходит в школу в Таллинне):

– Всегда смотрела на Горхолл снаружи, но не подозревала, что он такой большой внутри. Впечатлил концертный зал – он очень большой.

Недавно была на празднике Дни моря. Там очень интересно было кататься на паруснике, там были военные корабли. А еще я посещаю много кружков после школы: шитье, рисование, плавание.