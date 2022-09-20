Накануне похорон Елизаветы II в Букингемском дворце прошел торжественный прием, предназначенный для глав государств и иностранных гостей, которые приняли участие в панихиде. В рамках этого мероприятия Кейт Миддлтон, новая принцесса Уэльская, встретилась с первой леди Украины Еленой Зеленской, пишет Сплетник.
Кейт Миддлтон встретилась с Еленой Зеленской в Лондоне
Кейт Миддлтон встретилась с Еленой Зеленской в Лондоне
На встречу с ней Кейт надела платье-пальто с бантом Catherine Walker (в нем она была на похоронах принца Филиппа в прошлом году) и дополнила его жемчужным браслетом, который принадлежал принцессе Диане, бывшей принцессе Уэльской.
Миддлтон и Зеленская уже встречались ранее. Президент Украины вместе с супругой уже были гостями Кейт и принца Уильяма во время визита в Лондон в 2020 году. После начала военной спецоперации на Украине Кейт и Уильям поддержали Украину и посетили культурный центр этой страны в Лондоне. Елена Зеленская также присутствовала вчера на панихиде в Вестминстерском аббатстве.
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