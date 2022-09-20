Кейт Миддлтон встретилась с Еленой Зеленской в Лондоне

На встречу с ней Кейт надела платье-пальто с бантом Catherine Walker (в нем она была на похоронах принца Филиппа в прошлом году) и дополнила его жемчужным браслетом, который принадлежал принцессе Диане, бывшей принцессе Уэльской.

Миддлтон и Зеленская уже встречались ранее. Президент Украины вместе с супругой уже были гостями Кейт и принца Уильяма во время визита в Лондон в 2020 году. После начала военной спецоперации на Украине Кейт и Уильям поддержали Украину и посетили культурный центр этой страны в Лондоне. Елена Зеленская также присутствовала вчера на панихиде в Вестминстерском аббатстве.