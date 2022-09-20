Приметы на 21 сентября: какие четыре вещи нельзя делать, чтобы в беду не попасть
Приметы на 21 сентября: какие четыре вещи нельзя делать, чтобы в беду не попасть
Женщины накрывали щедрый стол и приглашали в дом гостей. Чем больше блюд будет на столе, тем лучше будет следующий урожай.
В этот день детей на пороге дома обливали водой, чтобы здоровье у них было лучше.
Существует отдельная примета для женщин - согласно верованиям, чем раньше в этот день она умоется, тем дольше сохранит молодость и красоту.
Умелые хозяйки в этот день пекли овсяный хлеб.
Что нельзя делать 21 сентября в Рождество Пресвятой Богородицы
- Нельзя 21 сентября ругаться и ссориться.
- Нельзя желать зла другому человеку или думать о ком-то плохо.
- Нельзя 21 сентября употреблять алкоголь.
- Нельзя 21 сентября заниматься физическим трудом.
Приметы на 21 сентября на Рождество Пресвятой Богородицы
- Если тепло на улице, то и осень будет теплой и погожей.
- Если на луке много шелухи, то зима холодной будет.
- Если алый закат или рассвет, то к ветряной и дождливой погоде.
- Если с утра иней на траве, то к непогоде.