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Приметы на 21 сентября: какие четыре вещи нельзя делать, чтобы в беду не попасть

Limon.ee
Приметы на 21 сентября: какие четыре вещи нельзя делать, чтобы в беду не попасть
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Как привлечь удачу на Рождество Пресвятой Богородицы и все традиции дня, рассказывает «Главред».

Женщины накрывали щедрый стол и приглашали в дом гостей. Чем больше блюд будет на столе, тем лучше будет следующий урожай.

В этот день детей на пороге дома обливали водой, чтобы здоровье у них было лучше.

Существует отдельная примета для женщин - согласно верованиям, чем раньше в этот день она умоется, тем дольше сохранит молодость и красоту.

Умелые хозяйки в этот день пекли овсяный хлеб.

Что нельзя делать 21 сентября в Рождество Пресвятой Богородицы

  • Нельзя 21 сентября ругаться и ссориться.
  • Нельзя желать зла другому человеку или думать о ком-то плохо.
  • Нельзя 21 сентября употреблять алкоголь.
  • Нельзя 21 сентября заниматься физическим трудом.

Приметы на 21 сентября на Рождество Пресвятой Богородицы

  • Если тепло на улице, то и осень будет теплой и погожей.
  • Если на луке много шелухи, то зима холодной будет.
  • Если алый закат или рассвет, то к ветряной и дождливой погоде.
  • Если с утра иней на траве, то к непогоде.
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