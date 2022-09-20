Приметы на 21 сентября: какие четыре вещи нельзя делать, чтобы в беду не попасть

Женщины накрывали щедрый стол и приглашали в дом гостей. Чем больше блюд будет на столе, тем лучше будет следующий урожай.

В этот день детей на пороге дома обливали водой, чтобы здоровье у них было лучше.

Существует отдельная примета для женщин - согласно верованиям, чем раньше в этот день она умоется, тем дольше сохранит молодость и красоту.

Умелые хозяйки в этот день пекли овсяный хлеб.

Что нельзя делать 21 сентября в Рождество Пресвятой Богородицы

Нельзя 21 сентября ругаться и ссориться.

Нельзя желать зла другому человеку или думать о ком-то плохо.

Нельзя 21 сентября употреблять алкоголь.

Нельзя 21 сентября заниматься физическим трудом.

Приметы на 21 сентября на Рождество Пресвятой Богородицы