«Мы пережили непростой период»: Нюша откровенно рассказала об изменах мужа

В последнее время о певице Нюше слышно разве что в контексте ее семейной жизни. Новые хиты она уже давно не записывает, зато регулярно делится с поклонниками подробностями отношений с мужем Игорем Сивовым. В свежем интервью Светлане Бондарчук Нюша, например, открыла фанатам неприятную правду о супружеской измене, пишет Супер.