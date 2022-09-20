В последнее время о певице Нюше слышно разве что в контексте ее семейной жизни. Новые хиты она уже давно не записывает, зато регулярно делится с поклонниками подробностями отношений с мужем Игорем Сивовым. В свежем интервью Светлане Бондарчук Нюша, например, открыла фанатам неприятную правду о супружеской измене, пишет Супер.
«Мы пережили непростой период»: Нюша откровенно рассказала об изменах мужа
«Мы пережили непростой период»: Нюша откровенно рассказала об изменах мужа
«В прошлом году мы с Игорем переживали непростой период. В наших отношениях произошла измена. Важно говорить об этом, ведь это происходит в жизни миллионов», – деликатно изложила семейную тайну Нюша.
В результате она смогла простить мужа и продолжает жить с ним. Супруги воспитывают двоих детей: дочь Симбу-Серафиму и сына Саффрона. Кстати, сама знаменитая жена уверена, что испытания в браке лишь укрепляют его и помогают «выйти на новый уровень».