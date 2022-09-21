Гороскоп на завтра 21 сентября 2022: Ракам – обиды, Стрельцам – деньги, Козерогам – обман

Весы

Сегодня Весы смогут найти общий язык даже с самыми несговорчивыми. Используйте эту возможность для укрепления деловых связей. Тем, кто в поисках работы улыбнется удача, собеседование покажет вас в лучшем свете. Решительность и активность поможет добиться наилучших результатов.

Скорпион

В этот день все мысли Скорпионов будут занимать вопросы личной жизни. Чувства накроют вас с головой, и вы не станете им сопротивляться, окружив свою вторую половинку заботой и вниманием. Больше прислушивайтесь к голосу собственной интуиции, чем к советам окружающих.

Стрелец

Стрельцам нужно задуматься о дальнейшем продвижении своей карьеры. Возможно, чтобы достичь больших успехов, вам придется изменить направление. Однако, это перемены будут позитивными. Вы сможете повернуть свою жизнь к лучшему и укрепить финансовое положение.

Козерог

В этот день Козерогам стоит больше внимания уделить отдыху. Усталость и напряжение последнего времени может спровоцировать стресс и проблемы со здоровьем. Вам нужно оставить работу за порогом и позволить себе расслабиться, восстановив душевную гармонию. Избегайте общения с незнакомцами, повышается вероятность обмана.

Водолей

Водолеям в среду можно позволить себе провести день, как того хочется. Устройте себе небольшой праздник и займитесь любимым занятием. Порадуйте близких людей приятными сюрпризами и подарками. Избегайте негатива во всех его проявлениях.

Рыбы