«Ирония судьбы» без песен: Пугачеву «вырежут» из популярных фильмов

Эксперты уверяют, что пока никаких оснований для того, чтобы объявить легенду российской эстрады иностранным агентом нет. Хоть она и поддерживает своего любимого, лично Пугачева сказать лишнего себе никогда не позволяла. Более того, артистка вернулась в подмосковный замок, а ее дети начали новый учебный год в российской школе.

Если Примадонна все же решит высказаться с резкой критикой в адрес родной страны и получит статус иноагента, на ее теперешней жизни это практически не отразится. Роскошный замок по-прежнему останется в семейном пользовании, имущество изъято не будет. Проблемой может стать лишь работа на российской сцене, но артистка давно ушла на заслуженный отдых и в деньгах не нуждается.

По закону все концерты иностранных агентов, попавшие в телеэфир, должны быть помечены специальным предупреждением. С фильмами дела обстоят куда сложнее. Многие опасаются, что легендарные композиции, записанные Аллой Борисовной для кинокартин, в случае если Примадонну признают иноагентом, придется из них вырезать или заменить другими. К примеру, знакомой всем музыки в этом случае может лишиться фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!».