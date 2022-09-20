Вт, 20.09.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

«Ирония судьбы» без песен: Пугачеву «вырежут» из популярных фильмов

Limon.ee
«Ирония судьбы» без песен: Пугачеву «вырежут» из популярных фильмов
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Алла Пугачева.
Алла Пугачева. Фото: Maxim Shemetov

Несколько дней назад Максим Галкин, регулярно позволяющий себе резкие заявления в адрес России, официально был признан иностранным агентом. Вслед за юмористом такого же статуса попросила и его супруга, легендарная Алла Пугачева. Это «звание» может обернуться большими неприятностями не только для самой певицы, пишет Экспресс газета.

Эксперты уверяют, что пока никаких оснований для того, чтобы объявить легенду российской эстрады иностранным агентом нет. Хоть она и поддерживает своего любимого, лично Пугачева сказать лишнего себе никогда не позволяла. Более того, артистка вернулась в подмосковный замок, а ее дети начали новый учебный год в российской школе.

Если Примадонна все же решит высказаться с резкой критикой в адрес родной страны и получит статус иноагента, на ее теперешней жизни это практически не отразится. Роскошный замок по-прежнему останется в семейном пользовании, имущество изъято не будет. Проблемой может стать лишь работа на российской сцене, но артистка давно ушла на заслуженный отдых и в деньгах не нуждается.

По закону все концерты иностранных агентов, попавшие в телеэфир, должны быть помечены специальным предупреждением. С фильмами дела обстоят куда сложнее. Многие опасаются, что легендарные композиции, записанные Аллой Борисовной для кинокартин, в случае если Примадонну признают иноагентом, придется из них вырезать или заменить другими. К примеру, знакомой всем музыки в этом случае может лишиться фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!».

«Это самые крайние меры, но не думаю, что на подобный шаг решатся. Саму картину, конечно же, портить не станут. А вот в титрах укажут, что используются песни иностранного агента. Подобная пометка снимет все юридические вопросы. Но я не думаю, что Аллу Борисовну могут признать иностранным агентом, тогда просто власти признают, что любой может получить этот статус», – прокомментировал ситуацию адвокат Андрей Алешкин.

Ключевые слова
Наверх