Несколько дней назад Максим Галкин, регулярно позволяющий себе резкие заявления в адрес России, официально был признан иностранным агентом. Вслед за юмористом такого же статуса попросила и его супруга, легендарная Алла Пугачева. Это «звание» может обернуться большими неприятностями не только для самой певицы, пишет Экспресс газета.
«Ирония судьбы» без песен: Пугачеву «вырежут» из популярных фильмов
Эксперты уверяют, что пока никаких оснований для того, чтобы объявить легенду российской эстрады иностранным агентом нет. Хоть она и поддерживает своего любимого, лично Пугачева сказать лишнего себе никогда не позволяла. Более того, артистка вернулась в подмосковный замок, а ее дети начали новый учебный год в российской школе.
Если Примадонна все же решит высказаться с резкой критикой в адрес родной страны и получит статус иноагента, на ее теперешней жизни это практически не отразится. Роскошный замок по-прежнему останется в семейном пользовании, имущество изъято не будет. Проблемой может стать лишь работа на российской сцене, но артистка давно ушла на заслуженный отдых и в деньгах не нуждается.
По закону все концерты иностранных агентов, попавшие в телеэфир, должны быть помечены специальным предупреждением. С фильмами дела обстоят куда сложнее. Многие опасаются, что легендарные композиции, записанные Аллой Борисовной для кинокартин, в случае если Примадонну признают иноагентом, придется из них вырезать или заменить другими. К примеру, знакомой всем музыки в этом случае может лишиться фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!».
«Это самые крайние меры, но не думаю, что на подобный шаг решатся. Саму картину, конечно же, портить не станут. А вот в титрах укажут, что используются песни иностранного агента. Подобная пометка снимет все юридические вопросы. Но я не думаю, что Аллу Борисовну могут признать иностранным агентом, тогда просто власти признают, что любой может получить этот статус», – прокомментировал ситуацию адвокат Андрей Алешкин.