Открылась отремонтированная Ласнамяэская эко-баня

«Помимо ремонта мы пересмотрели и изменили схемы обслуживания сауны, и новый подход должен хорошо повлиять и продлить срок службы инвентаря. Так как мы не хотели закрывать сауну на ремонт в разгар сезона, то решили сосредоточиться на ремонте именно сейчас. Теперь, когда отремонтированная сауна снова открыта для посетителей, мы можем заняться вопросами персонала», – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Эко-баня в Ласнамяэ. Фото: Промо

В связи с выходом на пенсию руководителя бани, временно исполняет обязанности руководителя заместитель старейшины района Ласнамяэ, Илья Шнитко, который занимается вопросами городского хозяйства и благоустройства района.

Расположенная в районе Ласнамяэ баня стала популярным местом отдыха не только для пожилых людей, но и для молодежи. Под крышей Ласнамяэской эко-бани находится отдельные сауны для мужчин и женщин, почасовой душ и салон красоты с квалифицированными специалистами. Как в мужской, так и в женской части имеется две разные бани: парилка с вениками и оздоравливающая дыхательные пути паровая баня. После хорошего пара есть прекрасная возможность выйти на закрытую террасу, оборудованную удобными скамейками – поистине идеальное место, где можно расслабиться и подышать свежим воздухом.

Эко-баня в Ласнамяэ. Фото: Промо