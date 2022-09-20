В музыкальных кругах поползли слухи, что здоровье маэстро Раймонда Паулса ухудшилось – о чем свидетельствует тот факт, что он за последнюю неделю не посетил два концерта. Подробности о своем здоровье композитор раскрыл изданию Privātā Dzīve, пишет RUS TVNET.
«Ну не могу встать на ноги...»: Маэстро Раймонду Паулсу не здоровится
«Ну не могу встать на ноги...»: Маэстро Раймонду Паулсу не здоровится
Я приболел. Сплю дома... Старость припирает меня. Ну не могу я встать на ноги. Что-то не так,
– признался Раймонд Паулс изданию.
Маэстро задался вопросом, не подхватил ли он какой-то вирус, но после проведения тестов ничего не было обнаружено. «Я думаю, что этот механизм изношен. Не то чтобы с сердцем… Со всем. Годы, знаете ли», – сказал композитор.
Он говорит, что решил притормозить и избегать подъемов по лестнице и других препятствий.
Напомним, ранее Раймонд Паулс заявлял, что не будет участвовать в большом концерте, где должна прозвучать его музыка. В программе Radio SWH «С песней о жизни» он указал, что в какой-то мере хотел бы завершить свою деятельность на сцене. Маэстро пошутил, что в его возрасте лезть на сцену - это довольно нагло.
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