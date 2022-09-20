«Ну не могу встать на ноги...»: Маэстро Раймонду Паулсу не здоровится

Я приболел. Сплю дома... Старость припирает меня. Ну не могу я встать на ноги. Что-то не так,

– признался Раймонд Паулс изданию.

Маэстро задался вопросом, не подхватил ли он какой-то вирус, но после проведения тестов ничего не было обнаружено. «Я думаю, что этот механизм изношен. Не то чтобы с сердцем… Со всем. Годы, знаете ли», – сказал композитор.

Он говорит, что решил притормозить и избегать подъемов по лестнице и других препятствий.