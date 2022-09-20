Живущая в Латвии блогер из Украины Стужук сообщила о помолвке и беременности

Согласно публикациям Софии Стужук, предложение было сделано в одном из самых романтичных мест мира – столице Франции Париже, на фоне Эйфелевой башни.

В октябре 2020 года украинский инфлюенсер, фитнес-энтузиаст и отец троих детей Дмитрий Стужук скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Его вдова София Стужук, также известный блогер, нашла новую любовь - мужчину из Риги. После нападения России на Украину она переехала в Латвию.