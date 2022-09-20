Украинский инфлюенсер София Стужук сообщила в соцсетях о помолвке с возлюбленным Антоном из Риги, пишет RUS TVNET.
Живущая в Латвии блогер из Украины Стужук сообщила о помолвке и беременности
Живущая в Латвии блогер из Украины Стужук сообщила о помолвке и беременности
Согласно публикациям Софии Стужук, предложение было сделано в одном из самых романтичных мест мира – столице Франции Париже, на фоне Эйфелевой башни.
«Самое уверенное и прекрасное "да" в моей жизни», – пишет Стужук, показывая подписчикам кольцо.
На прошлой неделе стало известно, что София Стужук ждет четвертого ребенка.
В октябре 2020 года украинский инфлюенсер, фитнес-энтузиаст и отец троих детей Дмитрий Стужук скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Его вдова София Стужук, также известный блогер, нашла новую любовь - мужчину из Риги. После нападения России на Украину она переехала в Латвию.
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