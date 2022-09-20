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ФОТО ⟩ Куда путь держим? На остановке в Пярнуском уезде сняли милейшего представителя фауны

Limon.ee
Куда путь держим? На остановке в Пярнуском уезде сняли милейшего представителя фауны
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Bussipeatuse märk. Pilt on illustreeriv.
Bussipeatuse märk. Pilt on illustreeriv. Фото: Shutterstock

В группе Facebook «Looduse pildipank» размещена юмористическая фотография молодого бычка, стоящего на автобусной остановке в Вее, Пярнумаа.

Вы только посмотрите насколько он милый!

В комментариях к публикации участники сообщества начали делиться вариантами возникновения на остановке бычка: «Выглядит таким малюсеньким, наверное, ждал школьный автобус!», «Наверное, он следил, чтобы ни один городской житель не вышел из автобуса», «Пришел попить», «Наверняка встречает хозяйку с работы».

Как вы думаете, что бычок мог там делать?

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