ФОТО ⟩ Куда путь держим? На остановке в Пярнуском уезде сняли милейшего представителя фауны

В комментариях к публикации участники сообщества начали делиться вариантами возникновения на остановке бычка: «Выглядит таким малюсеньким, наверное, ждал школьный автобус!», «Наверное, он следил, чтобы ни один городской житель не вышел из автобуса», «Пришел попить», «Наверняка встречает хозяйку с работы».