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ЧУДНОЕ ФОТО ⟩ Ожидающая третьего малыша эстонская королева спорта просто сияет: осталось 18 недель

Limon.ee
Ожидающая третьего малыша эстонская королева спорта просто сияет: осталось 18 недель
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Грете Гриффин, которая снова беременна, поделилась милой фотографией своего растущего животика в социальных сетях. Многие поклонники не могли не отметить, что беременность очень идет Грете, и она действительно сияет!

Эстонская семиборка Грете Гриффин, долгое время живущая в Америке, ждет третьего ребенка от своего мужа. профессионального спортсмена Роберта Гриффина. В недавнем посте в Instagram Грете намекнула, что ее дочь родится под знаком Водолея, как и ее муж.

«Осталось 18 недель!» – радуется Грете.

Под фото оставили много комплиментов. «Ты просто сияешь! Мега горячая мама», – похвалил один, другой добавил: «Действительно, самая красивая женщина!»

Муж Грете – Роберт Гриффин III, с которым эстонка познакомилась в начале 2016 года. Грета и Роберт поженились через два года после знакомства, и в их семье подрастают дочери Глория (2017), и Гамея (2019).

Также у Роберта есть дочь от первого брака.

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