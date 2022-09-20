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Таллиннскому аэропорту 86 лет: цель – к 2030 году полная энергетическая автономность

Limon.ee
Таллиннскому аэропорту 86 лет: цель – к 2030 году полная энергетическая автономность
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Риво Тувике
Риво Тувике Фото: Tallinna Lennujaam

В честь своего 86-летия Таллиннский аэропорт торжественно открыл новейший, уже седьмой парк солнечных панелей. К 2030-му году Таллиннский аэропорт станет полностью углеродно-нейтральным и энергетически автономным. К 2024 году уже 40 процентов энергии аэропорт будет получать от солнечных батарей, сейчас эта цифра равна 15 процентам.

AS Tallinna Lennujaam осуществляет постоянный мониторинг своих выбросов углекислого газа. Поскольку инфраструктура аэропорта функционирует круглосуточно и должна быть хорошо освещена, главной причиной выбросов является потребление электроэнергии. «Наши выбросы углекислого газа обусловлены в первую очередь потреблением электроэнергии, поэтому данный аспект требует наибольшего внимания и мы придаем огромное значение строительству парков солнечных панелей. Мы также стараемся эффективно использовать территорию аэропорта. Поскольку в целях обеспечения безопасности полетов в некоторых местах нельзя строить высокие здания, мы задействовали такие участки для ускорения зеленого перехода», пояснил председатель правления AS Tallinna Lennujaam Рийво Тувике.

AS Tallinna Lennujaam инвестирует в зеленый переход в разных регионах Эстонии. «Например, в 2020 и 2021 году мы инвестировали в строительство парков солнечных панелей свыше 1 миллиона евро. В этом году мы инвестируем почти 2 миллиона евро в зеленую энергетику в Таллинне. Наши региональные аэропорты тоже внедряют зеленую энергетику – в этом и следующем году объем дополнительных инвестиций составит там 1,7 миллиона евро. К 2030 году мы будем производить больше электричества, чем сами потребляем», заявил Рийво Тувике и вспомнил свое выступление на весеннем Зеленом форуме, где он сказал, что предприятия, которые к 2030 году не сократят свое пагубное воздействие на окружающую среду, перестанут быть конкурентоспособным.

Стремясь оставаться конкурентоспособной и первой внедрять перспективные зеленые решения в транспортном секторе, компания намерена продолжать соответствующие инвестиции несмотря на кризисы последних лет.

Помимо перехода на возобновляемые источники энергии и обеспечения энергетической эффективности, аэропорт обновляет парк своей техники, отдавая все большее предпочтение машинам и агрегатам с питанием от электросети или аккумуляторных батарей. «Скоро все необходимые для обслуживания самолетов и пассажиров транспортные средства на территории аэропорта будут электрическими, а некоторые и водородными. Уже сегодня мы используем электрические погрузчики и тягачи для самолетов. Наши работники передвигаются по территории на электросамокатах», Рийво Тувике рассказал об экологических целях деятельности аэропорта. «Важен не только воздух, но и вода. Аэропорт расположен около озера Юлемисте, а вода из канализационных систем на территории аэропорта выводится прямо в Таллиннский залив, поэтому в своей повседневной деятельности мы стараемся предотвращать загрязнения окружающей среды, обеспечивая таким образом чистоту водоемов и грунтовых вод».

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