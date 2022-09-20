Таллиннскому аэропорту 86 лет: цель – к 2030 году полная энергетическая автономность

AS Tallinna Lennujaam осуществляет постоянный мониторинг своих выбросов углекислого газа. Поскольку инфраструктура аэропорта функционирует круглосуточно и должна быть хорошо освещена, главной причиной выбросов является потребление электроэнергии. «Наши выбросы углекислого газа обусловлены в первую очередь потреблением электроэнергии, поэтому данный аспект требует наибольшего внимания и мы придаем огромное значение строительству парков солнечных панелей. Мы также стараемся эффективно использовать территорию аэропорта. Поскольку в целях обеспечения безопасности полетов в некоторых местах нельзя строить высокие здания, мы задействовали такие участки для ускорения зеленого перехода», пояснил председатель правления AS Tallinna Lennujaam Рийво Тувике.

AS Tallinna Lennujaam инвестирует в зеленый переход в разных регионах Эстонии. «Например, в 2020 и 2021 году мы инвестировали в строительство парков солнечных панелей свыше 1 миллиона евро. В этом году мы инвестируем почти 2 миллиона евро в зеленую энергетику в Таллинне. Наши региональные аэропорты тоже внедряют зеленую энергетику – в этом и следующем году объем дополнительных инвестиций составит там 1,7 миллиона евро. К 2030 году мы будем производить больше электричества, чем сами потребляем», заявил Рийво Тувике и вспомнил свое выступление на весеннем Зеленом форуме, где он сказал, что предприятия, которые к 2030 году не сократят свое пагубное воздействие на окружающую среду, перестанут быть конкурентоспособным.