В честь своего 86-летия Таллиннский аэропорт торжественно открыл новейший, уже седьмой парк солнечных панелей. К 2030-му году Таллиннский аэропорт станет полностью углеродно-нейтральным и энергетически автономным. К 2024 году уже 40 процентов энергии аэропорт будет получать от солнечных батарей, сейчас эта цифра равна 15 процентам.
Таллиннскому аэропорту 86 лет: цель – к 2030 году полная энергетическая автономность
AS Tallinna Lennujaam осуществляет постоянный мониторинг своих выбросов углекислого газа. Поскольку инфраструктура аэропорта функционирует круглосуточно и должна быть хорошо освещена, главной причиной выбросов является потребление электроэнергии. «Наши выбросы углекислого газа обусловлены в первую очередь потреблением электроэнергии, поэтому данный аспект требует наибольшего внимания и мы придаем огромное значение строительству парков солнечных панелей. Мы также стараемся эффективно использовать территорию аэропорта. Поскольку в целях обеспечения безопасности полетов в некоторых местах нельзя строить высокие здания, мы задействовали такие участки для ускорения зеленого перехода», пояснил председатель правления AS Tallinna Lennujaam Рийво Тувике.
AS Tallinna Lennujaam инвестирует в зеленый переход в разных регионах Эстонии. «Например, в 2020 и 2021 году мы инвестировали в строительство парков солнечных панелей свыше 1 миллиона евро. В этом году мы инвестируем почти 2 миллиона евро в зеленую энергетику в Таллинне. Наши региональные аэропорты тоже внедряют зеленую энергетику – в этом и следующем году объем дополнительных инвестиций составит там 1,7 миллиона евро. К 2030 году мы будем производить больше электричества, чем сами потребляем», заявил Рийво Тувике и вспомнил свое выступление на весеннем Зеленом форуме, где он сказал, что предприятия, которые к 2030 году не сократят свое пагубное воздействие на окружающую среду, перестанут быть конкурентоспособным.
Стремясь оставаться конкурентоспособной и первой внедрять перспективные зеленые решения в транспортном секторе, компания намерена продолжать соответствующие инвестиции несмотря на кризисы последних лет.
Помимо перехода на возобновляемые источники энергии и обеспечения энергетической эффективности, аэропорт обновляет парк своей техники, отдавая все большее предпочтение машинам и агрегатам с питанием от электросети или аккумуляторных батарей. «Скоро все необходимые для обслуживания самолетов и пассажиров транспортные средства на территории аэропорта будут электрическими, а некоторые и водородными. Уже сегодня мы используем электрические погрузчики и тягачи для самолетов. Наши работники передвигаются по территории на электросамокатах», Рийво Тувике рассказал об экологических целях деятельности аэропорта. «Важен не только воздух, но и вода. Аэропорт расположен около озера Юлемисте, а вода из канализационных систем на территории аэропорта выводится прямо в Таллиннский залив, поэтому в своей повседневной деятельности мы стараемся предотвращать загрязнения окружающей среды, обеспечивая таким образом чистоту водоемов и грунтовых вод».