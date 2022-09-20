УЗНАЕТЕ КРАСАВЦА? ⟩ Известный эстонский певец показал снимок из восьмидесятых

На этой фотографии артист будучи еще мальчиком держит в руках гитару. В подписи к снимку Михкель Рауд сообщил, что данная фотография будет опубликована и в его новой книге, которая скоро увидит свет.

«Она сделана году в 1981-м, но я не уверен», – сказал Рауд журналистам и добавил, что здесь ему примерно 12 лет.

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В начале октября Рауд издал первый сольный сингл на эстонском языке – Saab saab. После чего он с группой выступил в пабе Humalakoda, расположенном на Балтийском вокзале Таллинна.

18 января 2022 года артист дал первый за долгое время сольный концерт.

«Конечно же, я думал о возвращении в музыкальную индустрию довольно долго. Это был вопрос времени, когда я снова соберу свою группу и приступлю к исполнению хитов и написанию новых песен и, конечно же, к гастролям», – сказал тогда Михкель Рауд.