Эстонский музыкант Михкель Рауд (53) опубликовал в Instagram снимок, сделанный более 40 лет назад, пишет Elu24.
УЗНАЕТЕ КРАСАВЦА? ⟩ Известный эстонский певец показал снимок из восьмидесятых
На этой фотографии артист будучи еще мальчиком держит в руках гитару. В подписи к снимку Михкель Рауд сообщил, что данная фотография будет опубликована и в его новой книге, которая скоро увидит свет.
«Она сделана году в 1981-м, но я не уверен», – сказал Рауд журналистам и добавил, что здесь ему примерно 12 лет.
Смотрите снимок!
В начале октября Рауд издал первый сольный сингл на эстонском языке – Saab saab. После чего он с группой выступил в пабе Humalakoda, расположенном на Балтийском вокзале Таллинна.
18 января 2022 года артист дал первый за долгое время сольный концерт.
«Конечно же, я думал о возвращении в музыкальную индустрию довольно долго. Это был вопрос времени, когда я снова соберу свою группу и приступлю к исполнению хитов и написанию новых песен и, конечно же, к гастролям», – сказал тогда Михкель Рауд.
А у вас сохранились архивные фотографии 80-х и 90-х?