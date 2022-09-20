В ноябре Максим Галкин даст несколько концертов в Литве, сообщило на своей странице в Facebook «Родное Радио».
Не проспите! Максим Галкин объявил о начале гастрольного тура с новой программой
«Всегда остроумно, метко и талантливо! Мастер пародии и юморист Максим Галкин возвращается в Литву с новой программой», – анонсирует приезд Галкина радиостанция. В ноябре он выступит в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде и Шауляй.
Когда артист появляется на сцене, в зале мгновенно возникает атмосфера радости, хорошего настроения и праздника. Максим Галкин элегантно и мастерски управляет настроением зрителей, не отпуская их внимание ни на минуту. На концертах в Литве будут представлены новые и популярные пародии, юмористические миниатюры и музыкальные номера. Максим Галкин всегда попадает в точку: он подмечает самые яркие черты характера, особенности поведения, тонкости мимики и голоса пародируемого человека.
Новая программа Максима Галкина, в которой будет много шуток, песен и сюрпризов, состоится 10 ноября в Вильнюсе, 11 ноября в Шауляй, 12 ноября в Клайпеде, а 14 ноября в Каунасе.
Напомним, что несколько дней назад Министерство юстиции России внесло артиста в список физических лиц, выполняющих функцию иностранного агента. Минюст утверждает, что Галкин ведет политическую деятельность и получает помощь от иностранного источника – Украины.
Вслед за признанием Галкина иноагентом высказалась его супруга Алла Пугачева. «Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России», – написала она.