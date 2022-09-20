Не проспите! Максим Галкин объявил о начале гастрольного тура с новой программой

«Всегда остроумно, метко и талантливо! Мастер пародии и юморист Максим Галкин возвращается в Литву с новой программой», – анонсирует приезд Галкина радиостанция. В ноябре он выступит в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде и Шауляй.

Когда артист появляется на сцене, в зале мгновенно возникает атмосфера радости, хорошего настроения и праздника. Максим Галкин элегантно и мастерски управляет настроением зрителей, не отпуская их внимание ни на минуту. На концертах в Литве будут представлены новые и популярные пародии, юмористические миниатюры и музыкальные номера. Максим Галкин всегда попадает в точку: он подмечает самые яркие черты характера, особенности поведения, тонкости мимики и голоса пародируемого человека.

Новая программа Максима Галкина, в которой будет много шуток, песен и сюрпризов, состоится 10 ноября в Вильнюсе, 11 ноября в Шауляй, 12 ноября в Клайпеде, а 14 ноября в Каунасе.

Напомним, что несколько дней назад Министерство юстиции России внесло артиста в список физических лиц, выполняющих функцию иностранного агента. Минюст утверждает, что Галкин ведет политическую деятельность и получает помощь от иностранного источника – Украины.