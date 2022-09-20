НОЧНАЯ ГАЛЕРЕЯ ⟩ Дань уважения Елизавете II: небоскреб в центре Таллинна окрасили в цвета британского флага

Если в феврале коммерческие здания Skyon и Novira Plaza на Торнимяэ в Таллинне были окрашены в сине-желтый цвет в поддержку Украины, то в понедельник вечером одно из крупнейших зданий переливалось совсем другими оттенками.

В день похорон британской королевы Елизаветы II небоскреб окрасили в цвета британского флага. Представитель Skyon Кятлин Сассе подтвердила редакции Elu24, что это дань уважения.

Кроме того, Сассе прислала эскиз, по которому рисунок был нанесен на дом. «Мы попытались отобразить, как это есть на самом деле», – сказала она.

Kavand. Фото: Kätlin Sasse