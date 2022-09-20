ФОТО ⟩ Фехтовальщица Катрина Лехис восстанавливается после операции: мой сезон точно начнется намного позже, чем обычно

«После травмы, полученной в Германии в июле, снятия с чемпионата мира и некоторых исследований, мне все же пришлось принять еще одно трудное решение и лечь на операцию», – пишет фехтовальщица Катрина Лехис на своей странице в Facebook.

«На данный момент прошло чуть больше месяца, и основное внимание уделяется восстановлению».

Однако пока неизвестно, когда она вернется к фехтованию. «Трудно сказать наверняка, но мой сезон точно начнется гораздо позже, чем обычно», – с грустью призналась Лехис.

Тренер Николай Новосёлов сказал ERR, что шпага находится в шкафу, потому что олимпийскому чемпиону в ближайшее время не разрешат заниматься профессиональной подготовкой. «Катрина начнет тренировки по фехтованию, когда будет готова».

В июле этого года за несколько дней до начала Чемпионата мира Лехис объявила, что, к сожалению, на этот раз он пропустит крупное событие из-за травмы колена, полученной в тренировочном лагере.