Стало известно, чем Михаил Ефремов занимается в колонии

На актера Михаила Ефремова в июне 2020 года завели уголовное дело. Артист, находясь в нетрезвом состоянии, сел за руль автомобиля. Не справившись с управлением, Ефремов выехал на встречную полосу, в результате чего его машина столкнулась с грузовиком. Водитель второго авто получил серьезные травмы и скончался в больнице.

В сентябре того же года Ефремова признали виновным по статье «Нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения». Сейчас актер отбывает наказание в колонии Белгородской области.

Там Михаил не только работает в швейном цеху, но и занимается творчеством. Так, артист принял участие в создании двух документальных фильмов о жизни заключенных. А одну из кинокартин показали на Всероссийском кинофестивале в Челябинске.