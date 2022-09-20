Регулярное упортебление сладкого чая может спровоцировать развитие опасного заболевания, пишет «Главред»
Что будет, если постоянно пить сладкий чай: 3 причины немедленно избавиться от этой привычки
Пользу чая невозможно переоценить. В бодрящем напитке содержится более 300 полезных веществ, которые благотворно влияют на работу органов и систем. Он помогает снизить давление, укрепить сосуды и наладить работу ЖКТ. Однако все это при условии, что вы пьете чай без сахара. Подслащенный чай теряет все полезные свойства, может принести вред здоровью. Чем вреден чай с сахаром?
Вызывает опасное заболевание поджелудочной железы
Употребление более четырех чашек чая с сахаром может привести к развитию сахарного диабета. Если количество сахара, который вы употребляете ежедневно превышает 50 граммов ( более 10 чайных ложек), риск развития диабета второго типа возрастает.
Поглощает полезный витамин
Подслащенный чай может навредить и здоровью нервной системы. Без сахара напиток является отличным источником витамина В1, который обеспечивает нормальную деятельность нервной и сердечно-сосудистой систем. Сахар в организме препятствует нормальному усвоению витамина.
Мешает бороться с проблемой веса
Белый сахар никак нельзя назвать элементом здорового питания. Сладкий чай с тремя ложками сахара – это 60 дополнительных калорий. Выпивая пять чашек чая в день можно незаметно набрать вес и больше 200 ккал. И стоит учитывать что эти калории вы получаете только из, казалось бы, безобидного чаепития.