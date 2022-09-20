Что будет, если постоянно пить сладкий чай: 3 причины немедленно избавиться от этой привычки

Пользу чая невозможно переоценить. В бодрящем напитке содержится более 300 полезных веществ, которые благотворно влияют на работу органов и систем. Он помогает снизить давление, укрепить сосуды и наладить работу ЖКТ. Однако все это при условии, что вы пьете чай без сахара. Подслащенный чай теряет все полезные свойства, может принести вред здоровью. Чем вреден чай с сахаром?

Вызывает опасное заболевание поджелудочной железы

Употребление более четырех чашек чая с сахаром может привести к развитию сахарного диабета. Если количество сахара, который вы употребляете ежедневно превышает 50 граммов ( более 10 чайных ложек), риск развития диабета второго типа возрастает.

Поглощает полезный витамин

Подслащенный чай может навредить и здоровью нервной системы. Без сахара напиток является отличным источником витамина В1, который обеспечивает нормальную деятельность нервной и сердечно-сосудистой систем. Сахар в организме препятствует нормальному усвоению витамина.

Мешает бороться с проблемой веса