В конце прошлой недели читатель Elu24 наткнулся в Таллинне на интересный беспилотный автомобиль. Журналисты выяснили, что это такое и безопасен ли он.
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ВИДЕО ⟩ Будущее уже здесь! Беспилотный курьерский автомобиль курсирует по Таллинну
Будущее уже здесь! Беспилотный курьерский автомобиль курсирует по Таллинну
Из ответа на запрос DHL следует, что речь идет о роботе-курьере Clevon 1, разработанном компанией Cleveron Mobility и окрашенном в цвета DHL Express, одного из крупнейших в мире поставщиков логистических услуг, который в июле этого года начал тестовые заезды по улицам Таллинна.
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