ВИДЕО ⟩ Будущее уже здесь! Беспилотный курьерский автомобиль курсирует по Таллинну

Из ответа на запрос DHL следует, что речь идет о роботе-курьере Clevon 1, разработанном компанией Cleveron Mobility и окрашенном в цвета DHL Express, одного из крупнейших в мире поставщиков логистических услуг, который в июле этого года начал тестовые заезды по улицам Таллинна.