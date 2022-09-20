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ВИДЕО ⟩ Будущее уже здесь! Беспилотный курьерский автомобиль курсирует по Таллинну

Анналийза Кёсс
Будущее уже здесь! Беспилотный курьерский автомобиль курсирует по Таллинну
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DHLi mehitamata kullersõiduk Tallinnas
DHLi mehitamata kullersõiduk Tallinnas Фото: Pilt videost

В конце прошлой недели читатель Elu24 наткнулся в Таллинне на интересный беспилотный автомобиль. Журналисты выяснили, что это такое и безопасен ли он.

Из ответа на запрос DHL следует, что речь идет о роботе-курьере Clevon 1, разработанном компанией Cleveron Mobility и окрашенном в цвета DHL Express, одного из крупнейших в мире поставщиков логистических услуг, который в июле этого года начал тестовые заезды по улицам Таллинна.

«Это инновационный пилотный проект, в рамках которого мы тестируем новые способы обслуживания наших клиентов, одновременно снижая негативное воздействие на окружающую среду», – сказала Кристина Лаанеотс, генеральный директор DHL Express Estonia AS. Она добавила, что на данный момент по городу курсирует лишь один беспилотный робот-курьер.

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