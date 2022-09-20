Гороскоп на 20 сентября: Овнам - силы, Близнецам - серьезный разговор

Овен

Ваша энергия будет бить просто через край. Вам захочется встать пораньше, сделать много дел, быстро справиться с работой, еще и прогуляться. В общем, силы бьют ключом!

Телец

В этот день вы можете начать вести новый проект. Вообще, 20 сентября для вас будет связано с чем-то новым. Новая одежда, новый телефон, возможно даже новая работа. В общем, стоит подготовиться к переменам.

Близнецы

Вам предстоит серьезный разговор с вашей второй половинкой. Это могут быть претензии в адрес друг друга или какие-то ссоры.

Рак

Ждите приход денег. Это может быть какая-то плановая выплата или подарок от кого-то. Возможно, вам захотят помочь осуществить вашу мечту.

Лев

Вы чувствуете упадок сил и тотальное нежелание что-либо делать. Не стоит себя напрягать и заставлять. Попробуйте обмануть судьбу и помочь кому-то, кто в этом нуждается.

Дева

У вас могут быть конфликты с окружающими. Несмотря на их великий шанс, звезды говорят, что вы все же можете их избежать, если будете контролировать свои высказывания.

Весы

Если вы обдумываете смену места работы или решаете, взять ли еще какой-то новый проект в работу, то вам стоит объективно оценить свои силы. Не упустите из виду и то, что вы уже очень устали, и вам нужен отпуск.

Скорпион

20 сентября вы можете получить приятное известие от родных. Это может быть приглашение на свадьбу или новость о том, что кто-то из ваших близких ждет ребенка.

Стрелец

Вы давно думаете над тем, чтобы принять какое-то решение. Несмотря на все сомнения, вы четко знаете что именно вам нужно, и что вы хотите получить. Прислушайтесь к своей интуиции, она указывает на верное направление.

Козерог

20 сентября уделите больше времени физическим активностям. Можете начать утро с бега или провести вечер в спортивном зале. Это приведет в порядок и тело, и мысли.

Водолей

Постарайтесь прислушаться к своему близкому человеку. Несмотря на то, что вы уже давно отталкиваете его советы, он старается вам помочь.

Рыбы