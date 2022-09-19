Для четырех представителей зодиакального круга второй месяц осени будет временем романтики и любви. Они могут встретить свою вторую половинку и испытать настоящее счастье, пишет «Главред»
Невероятный месяц: 4 знака зодиака будут счастливы в любви в октябре
Неожиданные поступки для любви
Этот месяц преподнесет Тельцам немало приятных сюрпризов. Один из них – встреча с человеком, который может кардинально изменить жизнь. На крыльях любви Тельцы могут совершить неожиданные поступки. Это может быть переезд в другой город или страну. Личная жизнь выйдет для вас на первый план.
Месяц незабываемых эмоций
Представители воздушного знака могут встретить свою половинку как на вечеринке у друзей, так и на работе. Возможно, вы сначала не придадите значения этому знакомству, однако позже вы присмотритесь к человеку и между вами вспыхнет искра. Октябрь станет для вас месяцем новых впечатлений и ярких чувств.
Невероятное знакомство
В жизни одиноких Козерогов появится человек, который разукрасит жизнь яркими красками. Те, кто в паре, могут принять важное решение о браке, знакомстве с родителями, начале совместного проживания или пополнении в семействе. Не исключены и другие перемены, связанные с личной жизнью – смена места жительства или обустройство дома.
Судьбоносная встреча
В этом месяце Водолеям стоит быть более внимательными к знакам судьбы, которые могут прятаться в мелочах. Они помогут найти счастье в личной жизни и испытать любовь. В начале месяца вы можете встретить человека, с которым захотите связать свою жизнь.