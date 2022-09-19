«Сердце екает»: Пересильд заинтриговала фотографиями с Байконура

«Привет с Байконура! Как пошутил мой бро Клим Шипенко: «У нас с друзьями есть такая традиция: каждое 18 сентября мы отправляемся на Байконур!» Сердце ёкает! Ракета на стартовом столе! Дети просили больше не улетать в космос, я им пообещала. Значит, не полечу. Хотя очень уж соблазнительна ракета»,