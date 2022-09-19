Возникает вопрос: что же происходит, неужели Пересильд снова летит в космос, задается вопросом «7 дней».
«Сердце екает»: Пересильд заинтриговала фотографиями с Байконура
Юлия Пересильд опубликовала фотографии в своем блоге в социальных сетях, которые вызвали ажиотаж среди ее поклонников. Дело в том, что популярная актриса позирует на фоне космического корабля на Байконуре.
Актриса объяснила, что, хотя сердце у нее замирает и екает и в космосе она хотела бы оказаться снова, но, увы, уже дала слово своим детям, так что шансов нет.
Дело в том, что они очень переживали за свою маму, поэтому актриса пообещала, что не заставит их снова волноваться. Просто теперь в сентябре у нее появилась необычная традиция.
«Привет с Байконура! Как пошутил мой бро Клим Шипенко: «У нас с друзьями есть такая традиция: каждое 18 сентября мы отправляемся на Байконур!» Сердце ёкает! Ракета на стартовом столе! Дети просили больше не улетать в космос, я им пообещала. Значит, не полечу. Хотя очень уж соблазнительна ракета»,
— подписала снимок актриса, сфотографировавшись с командиром.