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ВИДЕО ⟩ Диана Арбенина публично со сцены разнесла организаторов концерта в пух и прах

Limon.ee
Диана Арбенина публично со сцены разнесла организаторов концерта в пух и прах
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Диана Арбенина.
Диана Арбенина. Фото: Valery Sharifulin

Диана Арбенина, которую пригласили выступить на чьем-то Дне рождении, прямо со сцены выступила с импровизированным стендапом, послав организаторов мероприятия далеко и надолго. 

Арбенина со сцены зачитала все правила, которые ей выставили организаторы концерта, среди которых: не контактировать с гостями мероприятия, быстро ходить в туалет, долго не курить и оперативно покинуть гримерку после выступления.

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