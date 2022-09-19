Диана Арбенина, которую пригласили выступить на чьем-то Дне рождении, прямо со сцены выступила с импровизированным стендапом, послав организаторов мероприятия далеко и надолго.
ВИДЕО ⟩ Диана Арбенина публично со сцены разнесла организаторов концерта в пух и прах
Диана Арбенина публично со сцены разнесла организаторов концерта в пух и прах
Арбенина со сцены зачитала все правила, которые ей выставили организаторы концерта, среди которых: не контактировать с гостями мероприятия, быстро ходить в туалет, долго не курить и оперативно покинуть гримерку после выступления.
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