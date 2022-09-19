В конце августа Павел Прилучный сыграл пышную свадьбу с коллегой по актерскому цеху Зепюр Брутян. И вот сегодня супруги совершили первый публичный выход после торжества — появились на премьере сериала, пишет Starhit.
Павел Прилучный и Зепюр Брутян впервые вышли в свет после свадьбы
Павел Прилучный и Зепюр Брутян впервые вышли в свет после свадьбы
Звезды узаконили отношения в Наро-Фоминском загсе Москвы еще 12 мая, а в августе в буквальном смысле отправили под венец — пара обвенчалась и устроила свадебное застолье. Но вот потянулись трудовые будни, а парочка по-прежнему неразлучна.
Сегодня актеры приехали в Сочи на премьеру кинопроекта. Прилучный заметно посвежел, а Зепюр буквально светится от счастья рядом с любимым. Для мероприятия Павел отдал предпочтение темным пиджаку и брюкам, Брутян блистала в фисташковом мини-платье, подчеркнувшем ее женственную фигуру.
Похоже, медовый месяц у супругов не думает заканчиваться — они не стесняются проявлять нежных чувств друг к другу на публике, постоянно обнимаются и целуются.
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