Павел Прилучный и Зепюр Брутян впервые вышли в свет после свадьбы

Звезды узаконили отношения в Наро-Фоминском загсе Москвы еще 12 мая, а в августе в буквальном смысле отправили под венец — пара обвенчалась и устроила свадебное застолье. Но вот потянулись трудовые будни, а парочка по-прежнему неразлучна.

Сегодня актеры приехали в Сочи на премьеру кинопроекта. Прилучный заметно посвежел, а Зепюр буквально светится от счастья рядом с любимым. Для мероприятия Павел отдал предпочтение темным пиджаку и брюкам, Брутян блистала в фисташковом мини-платье, подчеркнувшем ее женственную фигуру.