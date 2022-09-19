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Сама ходить не может: звезду «Титаника» Кейт Уинслет экстренно увезли в больницу со съемок

Limon.ee
Сама ходить не может: звезду «Титаника» Кейт Уинслет экстренно увезли в больницу со съемок
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Кейт Уинслет.
Кейт Уинслет. Фото: Chris Pizzello

Звезду «Титаника» госпитализировали прямо со съемочной площадки.

46-летняя британка снимается в исторической драме «Ли», съемки которой проходят в Хорватии. По сообщениям Daily Mail, актриса не могла сама ходить. Ее погрузили в машину и в сопровождении нескольких черных авто увезли в больницу.

На месте артистку осмотрели врачи. Выяснилось, что жизни голливудской дивы ничего не угрожает. Она возьмет короткий перерыв, а после снова окунется в работу.

«Кейт поскользнулась и была доставлена ​​в больницу в качестве меры предосторожности. Она в порядке и будет сниматься, как и планировалось, на этой неделе», — поспешил успокоить фанатов представитель звезды.

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