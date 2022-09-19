При посещении социального жилья в Пылва открывается безрадостная картина – ветхий фасад, запах алкоголя и сигарет, плесень в углах. Алкоголь унес жизни многих здешних жителей. В то же время в этом доме редко, но все же встречается и доброжелательность, и человеческое тепло. Кто жильцы дома и что их беспокоит?
ПОРТРЕТ СОЦИАЛЬНОГО ДОМА ⟩ Жительница социальной квартиры в Пылва: на инвалидной коляске попасть в туалет и в ванную нереально
Заходя в многоквартирный дом по адресу Оя, 10 в Пылва, вас встретит темный коридор и специфический запах, который представлял собой смесь дыма и алкоголя. Многие жители выпивают, что подтверждала и шустрая и миловидная женщина, которая тем временем усердно прибирала в коридоре.
Большинство жителей этого дома оказались заложниками алкоголизма. Вокруг дома тихо, но время от времени входит или выходит мужчина средних лет, на лице которого отражается тяжкое бремя жизни.
В этом многоквартирном доме расположены только однокомнатные социальные квартиры. Многие жители делят комнату с сожителями. Душевая и туалет находятся в коридоре. Условия проживания здесь скудные, но если спросить жителей об их удовлетворенности квартирами, то они не жалуются. Жительница Тия, которая и связалась с Elu24, жалуется, что на потолке ее квартиры растет плесень, и это ее очень беспокоит. По словам других жильцов, с которыми смогла поговорить репортер, в других квартирах проблем с плесенью быть не должно.
Алекс, который любезно показал Elu24 свою квартиру, делит комнату с 72-летним Тыну. Тыну говорит, что все в порядке. «Я живу здесь, как королевский кот», – говорит он. Из-за затруднения в передвижении он мало может двигаться, и еду ему приносит невестка. В хорошую погоду Тыну выходит на улицу, но большую часть времени проводит в маленькой комнате. Тыну когда-то работал в деревообрабатывающей мастерской, а также работал кочегаром в лесном хозяйстве.
У мужчин в комнате есть телевизоры и даже компьютер. 65-летний Алекс говорит, что они платят за комнату по 40 евро в месяц, и живет он здесь с 2013 года. Алекс говорит, что доволен своей квартирой. Удовлетворяет и тот факт, что в рабочие дни муниципалитет привозит мужчинам домой теплую еду.
Алекс поселился в социальной квартире из-за того, что несколько лет назад влез в долги, потому что в его квартире было установлено кабельное телевидение, а оно оказалось очень дорогим. «Я сказал, что не хочу ставить эту большую тарелку на крышу, но ее все же поставили. Непонятно, как возникла эта задолженность. Сейчас долги выплачены, и все в порядке», – говорит мужчина, источником дохода которого является пенсия.
У Алекса нет проблем с алкоголем, напротив, он очень помогает 34-летней Аннелийз, которая живет в квартире напротив и с четырех лет всю жизнь провела в инвалидном кресле. «Я выпала из кузова машинки. Ударилась головой о бордюр. Через четыре с половиной месяца на бедре обнаружили еще один синяк. В результате я не хожу. Я тогда жила в Таллинне. Дети, играя, столкнули машинку», – вспоминает Аннелийз несчастный случай, случившийся в ее раннем детстве. «Приходится справляться. Нужно смириться с тем, что больше никогда не смогу ходить. У меня нет денег, чтобы поехать на операцию в Германию. Я даже не уверена, что она прошла бы успешно. У меня было восемь операций, но ничего не помогло», – говорит Аннелийз. «Мой отец умер, мать живет в Тапа на социальном доме. Сестры в Таллинне, у них свои семьи», – рассказывает женщина о своей семье.
«Я училась в школе-интернате санатория Хаапсалу, потому что это была единственная школа в стране, которую посещали больные дети. Я закончила десять классов в Хаапсалу, затем пошла в профессиональную школу Вяйке-Маарья, чтобы изучать кулинарию, что было сложно из-за инвалидной коляски, а затем я пошла в центр профессиональной реабилитации Астангу, чтобы изучать национальные ремесла», – рассказывает она о своей жизни. Сейчас она ходит в Пылваский дневной центр и занимается рукоделием в Перила. «Там можно вышивать, вязать крючком, спицами. Я не работаю, я на пенсии», – говорит 34-летняя женщина. Она хотела бы работать в сфере телефонных продаж, но, по словам Аннелийз, в Пылва это невозможно. Ни в квартире Алекса, ни в квартире Аннелийз нет проблем с плесенью, и они довольны своим жильем. В последний раз Аннелийз платила за комнату 62 евро в месяц. Когда начинается отопительный сезон, цена выше.
«Проблема с туалетом и с тем, чтобы помыться – это серьезные проблемы, когда живешь здесь», – говорит Аннелиис. «Я иду к ванной в инвалидной коляске. Но на инвалидной коляске попасть в туалет и в ванную нереально, поэтому кто-то должен помочь. Двери должны быть шире», – говорит Аннелийз, которой в нынешних условиях нужна помощь, чтобы добраться до душевой.
Разочарование в людях
Репортер также пообщалась с 50-летним Сергеем со второго этажа, который уже год живет в социальной квартире и очень доволен своим жильем. Комнаты в этом многоквартирном доме находятся в очень разном состоянии. Как было сказано выше, в одной из квартир на первом этаже появилась плесень. Комнаты на втором этаже в лучшем состоянии, Сергей живет в отремонтированной комнате.
Сергей проработал пожарным 18 лет, а также имеет за плечами работу фермера, но теперь он хочет держаться подальше от людей. «Меня много раз обманывали в жизни, и я никому не доверяю», – говорит он. В настоящее время мужчина безработный и ищет работу, которую он может выполнять самостоятельно и где ему не нужно контактировать с людьми. Во время разговора Сергей указывает на квартиры, где живут ветераны войны. «Поговорить с жителем этой квартиры можно только в том случае, если поставишь бутылку водки на стол», – говорит он, указывая на одну из квартир. Сергей также упоминает о проблеме тараканов, которая беспокоит жителей. «Вечером здесь по стенам бегают тараканы», – говорит он.
В лесу есть убежище
Несколько мужчин пошли в сторону леса возле дома и не вернулись. Когда репортер отправилась посмотреть, оказалось, что там есть зона отдыха, где в тот момент курили двое пожилых мужчин. «Ты можешь побыть здесь один», – сказал один из них. Вокруг зоны отдыха находятся руины бывших цистерн. Раньше там была шерстяная фабрика, сказал один из мужчин. Рядом с зоной отдыха можно было увидеть выброшенные бутылки и другой мусор.
Брошенная во дворе кровать привлекла внимание. Время от времени ее посещал местный кот.
Пылваский уезд: дом нуждается в реконструкции
Репортер запросила комментарий у Пылваского самоуправления о состоянии социального жилья. Оказалось, что социальный отдел сейчас закрыт, так как все сотрудники находятся на изоляции из-за того, что находились в тесном контакте с заболевшим коронавирусом человеком. В полутемном коридоре ратуши играл телевизор. Большинство дверей, в которые стучала репортер, были закрыты. Заместитель волостного старейшины Койт Нук сказал, что ему нужно посмотреть, что вызвало повреждение дома от влаги. «Сами люди тоже не соблюдают правила. Они сушат белье в комнате без вентиляции», – сказал Нук и предложил связаться с социальным отделом по телефону, чтобы получить содержательный комментарий о доме на Оя, 10. Однако в соцотделе предложили обратиться к специалисту по связям с общественностью.
Аннели Ээсмаа, специалист по связям с общественностью Пылваского самоуправления, рассказала Elu24, что в одной из квартир социального жилья действительно есть проблемы с плесенью. «Мы знаем об этом и занимаемся этой проблемой. Плесень вызвана осыпающимся фасадом снаружи дома. Мы оценили необходимые ремонтные работы и надеемся провести их этой осенью», – сказала Ээсмаа.
«Мы также обсудили с клиентом возможности передвижения на инвалидной коляске. Расширением входов в душевую и туалет серьезно пока не занимались», – сказала она.
«Социальный центр расположен у центральной площади Пылва, и его долгосрочная перспектива, как по продолжительности, так и по содержанию, обсуждалась неоднократно. Дом изношен и нуждается в реконструкции. Я не могу сказать, сбудется ли это и когда», – сказал Ээсмаа. «Мы также знаем о насекомых. Мы регулярно организуем там дезинсекцию, но вклад самих жильцов в поддержание чистоты недостаточен, поэтому проблема постоянная».