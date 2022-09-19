ПОРТРЕТ СОЦИАЛЬНОГО ДОМА ⟩ Жительница социальной квартиры в Пылва: на инвалидной коляске попасть в туалет и в ванную нереально

У мужчин в комнате есть телевизоры и даже компьютер. 65-летний Алекс говорит, что они платят за комнату по 40 евро в месяц, и живет он здесь с 2013 года. Алекс говорит, что доволен своей квартирой. Удовлетворяет и тот факт, что в рабочие дни муниципалитет привозит мужчинам домой теплую еду.

Алекс поселился в социальной квартире из-за того, что несколько лет назад влез в долги, потому что в его квартире было установлено кабельное телевидение, а оно оказалось очень дорогим. «Я сказал, что не хочу ставить эту большую тарелку на крышу, но ее все же поставили. Непонятно, как возникла эта задолженность. Сейчас долги выплачены, и все в порядке», – говорит мужчина, источником дохода которого является пенсия.

У Алекса нет проблем с алкоголем, напротив, он очень помогает 34-летней Аннелийз, которая живет в квартире напротив и с четырех лет всю жизнь провела в инвалидном кресле. «Я выпала из кузова машинки. Ударилась головой о бордюр. Через четыре с половиной месяца на бедре обнаружили еще один синяк. В результате я не хожу. Я тогда жила в Таллинне. Дети, играя, столкнули машинку», – вспоминает Аннелийз несчастный случай, случившийся в ее раннем детстве. «Приходится справляться. Нужно смириться с тем, что больше никогда не смогу ходить. У меня нет денег, чтобы поехать на операцию в Германию. Я даже не уверена, что она прошла бы успешно. У меня было восемь операций, но ничего не помогло», – говорит Аннелийз. «Мой отец умер, мать живет в Тапа на социальном доме. Сестры в Таллинне, у них свои семьи», – рассказывает женщина о своей семье.