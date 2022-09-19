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Гарик Харламов рассказал, сколько зарабатывает на телевидении

Limon.ee
Гарик Харламов рассказал, сколько зарабатывает на телевидении
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Гарик Харламов.
Гарик Харламов. Фото: Sharifulin Valery

Российский комедийный актер Гарик Харламов озвучил сумму своих доходов на телевидении, пишет «Рамблер».

Стоит отметить, что шоумен снимается в Comedy Club, участвует в различных передачах и часто появляется среди членов жюри самых разных проектов.

Более того, у Харламова есть YouTube-канал, где звезда ведет свое шоу. Ко всему прочему он не забывает появляться в других онлайн-проектах. В совокупности вся деятельность комика приносит ему более миллиона долларов в год.

«Семь миллионов рублей в месяц. Вставляете везде. На что трачу? На себя любимого. Хожу на все передачи. Это все стоит семь миллионов рублей», — рассказал бывший кавээнщик в ходе программы «Ты не поверишь!».

Ранее шоумен Гарик Харламов раскрыл свое отношение к Comedy Club. Звезда призналась, что изначально не верила в успешность проекта. Юморист также заявил, что в ближайшее время не собирается покидать шоу. 

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