Российский комедийный актер Гарик Харламов озвучил сумму своих доходов на телевидении, пишет «Рамблер».
Гарик Харламов рассказал, сколько зарабатывает на телевидении
Стоит отметить, что шоумен снимается в Comedy Club, участвует в различных передачах и часто появляется среди членов жюри самых разных проектов.
Более того, у Харламова есть YouTube-канал, где звезда ведет свое шоу. Ко всему прочему он не забывает появляться в других онлайн-проектах. В совокупности вся деятельность комика приносит ему более миллиона долларов в год.
«Семь миллионов рублей в месяц. Вставляете везде. На что трачу? На себя любимого. Хожу на все передачи. Это все стоит семь миллионов рублей», — рассказал бывший кавээнщик в ходе программы «Ты не поверишь!».
Ранее шоумен Гарик Харламов раскрыл свое отношение к Comedy Club. Звезда призналась, что изначально не верила в успешность проекта. Юморист также заявил, что в ближайшее время не собирается покидать шоу.