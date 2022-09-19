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Приметы на 20 сентября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы большую удачу в дом привлечь

Limon.ee
Приметы на 20 сентября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы большую удачу в дом привлечь
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Лук. Иллюстративное фото.
Лук. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Что нельзя делать 20 сентября и как не попасть в беду, предостерегает «Главред»

Женщины делали оберег из лука. Ожерелья из лука подвешивали в комнате, где спали дети, чтобы защитить их от болезней, а также для крепкого сна.

После того как урожай собрался, луковицу нужно было обязательно попробовать каждому члену семьи. Считалось, что это поможет укрепить здоровье и защитить от болезней в сезон холодов.

Что нельзя делать в Луков день

  • Нельзя дарить куклы маленьким девочкам 20 сентября. Такой подарок может привести к бесплодию в будущем.
  • Нельзя 20 сентября свататься. Такие отношения быстротечны, а брак будет недолговечен.
  • Нельзя 20 сентября проводить любые финансовые сделки. Можно привлечь неприятности.
  • Нельзя 20 сентября избегать блюд с луком. Чем больше съедите овоща, тем здоровее, крепче и счастливее будете в следующем году.

Приметы на 20 сентября

  • Если в небе плывут белые облака, то ждать ненастья уже скоро.
  • Если в дом вечером зайдет в гости мужчина, то принесет с собой защиту для всех домочадцев от болезней на целый год.
  • Если журавли летят высоко, то к холодной осени.
  • Если кошки и собаки весь день прячутся в тепло, то к проливным дождям.
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