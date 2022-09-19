Приметы на 20 сентября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы большую удачу в дом привлечь

Женщины делали оберег из лука. Ожерелья из лука подвешивали в комнате, где спали дети, чтобы защитить их от болезней, а также для крепкого сна.

После того как урожай собрался, луковицу нужно было обязательно попробовать каждому члену семьи. Считалось, что это поможет укрепить здоровье и защитить от болезней в сезон холодов.

Что нельзя делать в Луков день

Нельзя дарить куклы маленьким девочкам 20 сентября. Такой подарок может привести к бесплодию в будущем.

Нельзя 20 сентября свататься. Такие отношения быстротечны, а брак будет недолговечен.

Нельзя 20 сентября проводить любые финансовые сделки. Можно привлечь неприятности.

Нельзя 20 сентября избегать блюд с луком. Чем больше съедите овоща, тем здоровее, крепче и счастливее будете в следующем году.

Приметы на 20 сентября