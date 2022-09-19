Приметы на 20 сентября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы большую удачу в дом привлечь
Приметы на 20 сентября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы большую удачу в дом привлечь
Женщины делали оберег из лука. Ожерелья из лука подвешивали в комнате, где спали дети, чтобы защитить их от болезней, а также для крепкого сна.
После того как урожай собрался, луковицу нужно было обязательно попробовать каждому члену семьи. Считалось, что это поможет укрепить здоровье и защитить от болезней в сезон холодов.
Что нельзя делать в Луков день
- Нельзя дарить куклы маленьким девочкам 20 сентября. Такой подарок может привести к бесплодию в будущем.
- Нельзя 20 сентября свататься. Такие отношения быстротечны, а брак будет недолговечен.
- Нельзя 20 сентября проводить любые финансовые сделки. Можно привлечь неприятности.
- Нельзя 20 сентября избегать блюд с луком. Чем больше съедите овоща, тем здоровее, крепче и счастливее будете в следующем году.
Приметы на 20 сентября
- Если в небе плывут белые облака, то ждать ненастья уже скоро.
- Если в дом вечером зайдет в гости мужчина, то принесет с собой защиту для всех домочадцев от болезней на целый год.
- Если журавли летят высоко, то к холодной осени.
- Если кошки и собаки весь день прячутся в тепло, то к проливным дождям.