Как правильно мыть голову, чтобы сохранить свежесть волос надолго: лучшие советы

1 правило

Прежде чем идти в ванную и мыть голову, волосы необходимо хорошенько расчесать. Особенно это необходимо сделать, если у вас длинная и густая шевелюра. Именно расчесывание отлично влияет на кровообращение головы и улучшает его, что в итоге предотвращает выпадение волос. К тому же с помощью расчески удаляется перхоть и грязь. Когда волосы меньше путаются, то они меньше травмируются.

2 правило

Перед нанесением шампуня волосы нужно хорошенько смочить водой. При чем делать это необходимо от корней до кончиков. Волосы должны быть не просто влажные, их необходимо хорошо пропитать водой, чтобы создать защитный барьер для волосяного стержня. Вода уменьшит попадание вредных веществ внутрь.

После этого именно на голову необходимо нанести небольшое количество шампуня. Средство для мытья волос также можно предварительно вспенить в ладонях. Шампунь нужно будто втирать в кожу головы массажными движениями. Стоит отметить, что необязательно наносить шампунь на длину волос, так как все мыло и так стечет вниз от кожи головы, этого будет достаточно, чтобы все волосы стали чистыми.

3 правило

Одно из очень важных правил, которое вам необходимо запомнить, это температура воды. Голову ни в коем случае нельзя мыть горячей водой, ведь это может спровоцировать усиление работы сальных желез. В таких случаях волосы будут быстро становиться жирными. Также распаривание кожи головы может привести к тому, что луковицы ослабеют и волосы начнут выпадать. Волосы необходимо мыть теплой или даже прохладной водой.

4 правило

Ополаскивать волосы необходимо на много дольше, чем у вас занимает по времени само мытье головы шампунем. Для этого лучше использовать прохладную воду. Если смыть шампунь не до конца, то волосы быстро станут тусклыми и грязными.

5 правило