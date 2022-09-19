Медиум росла в небольшой эстонской деревне, но после участия в 14, 16 и 17-м сезонах «Битвы экстрасенсов» поклонники были уверены, что она осядет в России. Однако Мэрилин Керро вернулась на родину, на что немало повлияли события в ее личной жизни, пишет Стархит.
Вечно вторая на «Битве экстрасенсов». Долги Шепса, разрыв с мужем и трое детей Мэрилин Керро
Детство Мэрилин Керро оказалось тяжелым: папа беспробудно пил, пока мама не выгнала его из дома. Женщина едва сводила концы с концами, и порой маленькой Мэри было нечего есть. То ли супруги сошлись, то ли мать вторично вышла замуж, но спустя годы в интервью Мэрилин рассказывала, что дома ее ждут три сестры и родители.
Первым проводником в мир магии для девочки стала тетя Сальме, гадавшая жителям деревни. Однажды родственница исчезла и больше никогда не возвращалась, оставив после себя лишь старую Библию. По словам Мэрилин, дар ясновидения она унаследовала от прабабушки. Друзей у Керро почти не было, так что дни она коротала, устраивая спиритические сеансы на окраине деревни.
Окончив школу с отличием, юная ведьма начала работать, так как денег на обучение в вузе у семьи не имелось. Мэрилин трудилась продавщицей и фасовщицей на овощебазе, пока не поняла, что может добиться большего, став моделью. Она уехала в Таллинн, где снималась в журналах и дефилировала по подиуму шесть лет. Вот только стремление к внешнему совершенству довело Керро до анорексии и булимии. Как же от карьеры манекенщицы девушка вернулась к эзотерике? 18 сентября медиуму исполняется 34, и самое время поведать о ее судьбе до и после «Битвы экстрасенсов».
Три попытки победить в «Битве экстрасенсов»
Легенда гласит, что Мэрилин занималась модельным бизнесом до тех пор, пока к ней не явился дух прабабушки, указавший путь к эзотерике. Поговаривали, что за помощью Керро обращалась к участникам седьмого и 11-го сезонов «Битвы экстрасенсов», Алексею Похабову и Виталию Гиберту. Алексей не сумел помочь Мэри с трактованием ее видений, так что девушка продолжила познавать мир магии самостоятельно.
Когда она достаточно много узнала, то решила испытать себя в 14 сезоне телепроекта «Битва экстрасенсов». Рыжеволосая ведьма проводила ритуалы с вызовом духов умерших, практиковала магию вуду и проливала кровь животных, внушая окружающим ужас. Тем не менее задания она проходила мастерски, а в финале заняла второе место.
«Это интересный опыт, раньше я никогда не видела, как работают другие экстрасенсы, а тут появилась такая возможность. Вы знаете, я часто плакала на испытаниях. Это случалось, потому что я пропускала через себя всю негативную энергию: кто-то потерял ребенка, убит человек, кто-то пропал без вести… Я не могу быть равнодушной, когда дело касается чьей-то смерти, мне больно. Я чувствовала и видела то, что перенесли эти люди. И даже когда закончились съемки, я два часа не могла прийти в себя», – признавалась ведьма.
Многие на проекте недолюбливали эпатажную Мэрилин, зато у нее завязались отношения с магом Александром Шепсом. Поначалу хейтеры полагали, что это роман ради пиара, однако пара продолжила встречаться после телепрограммы. Вскоре самарский медиум выступил напарником Керро в программе «Экстрасенсы ведут расследование», а затем поддержал ее желание вернуться в «Битву» в 16 сезоне.
Мэрилин вновь впечатлила скептиков и гостей шоу, особенно, Линду: певица разрыдалась, общаясь с медиумом, и захотела поговорить с ней за кадром. Тем не менее Керро вновь осталась без «Синей руки», уступив победу Виктории Райдос.
Еще одной неприятностью стала госпитализация Мэрилин: не выдержав нервного перенапряжения, ведьма легла в клинику, где ей ставили капельницы. Керро пообещала поклонникам больше не работать на износ, однако в 2016-м вновь пришла на «Битву экстрасенсов». На этот раз медиума обошел Свами Даши.
Разрыв с Шепсом
После 14-го сезона «Битвы» Мэрилин дала откровенное интервью, в котором призналась, что Шепс стал ее первым мужчиной. Влюбленные съехались, и поклонники не сомневались, что вскоре маги поженятся. В 2014-м Александр даже подарил Керро заветное кольцо, но эстонка публично заявила, что брак – это показуха, и о пышном торжестве она никогда не мечтала.
Вскоре выяснилось, что в отношениях пары все не так уж гладко: в московской съемной квартире бурлили скандалы. В сентябре 2016-го Мэри призналась, что они с Александром долго не разговаривали, поэтому он съехал. Через пару месяцев влюбленные сошлись, а когда Керро заявила на ТВ, что мечтает о детях, многие заключили: вероятно, неготовность Шепса к отцовству привела к крупной ссоре.
В финале 17-го сезона «Битвы» самарский маг появился с букетом, чтобы поздравить Мэри. Приход Александра присутствующие встретили криками «Горько!», так что почти никто не сомневался, что свадебные колокола в жизни Керро все же зазвучат. Вот только вскоре эстонская ведьма сообщила о расставании с Шепсом.
«Дорогие друзья! Довожу до вашего сведения, что мы с Александром Шепсом не пара. Я уже несколько раз говорила об этом на камеру, но, видимо, требуется официальное заявление. Вот оно: мы с Сашей не пара и теперь еще я не имею отношения к «Мастерской Магии» в Самаре. Это не значит, что что-то произошло. Все хорошо. У каждого из нас своя жизнь, и я очень уважаю Сашу. Если я фотографируюсь с ним – это еще раз доказывает, что мы не враги. Всем любви и добра!» – делилась Мэрилин с подписчиками летом 2017-го.
Но если Керро говорила о мирном расставании, то Шепс посвящал бывшей девушке пронзительные стихи, заявляя, что она «ударила по самому больному», а маг «по глупости оставлен». Из-за эмоциональных постов Александра Мэрилин подверглась травле, что было весьма некстати, с учетом, что она уже вовсю строила семью с другим мужчиной.
Мать-одиночка?
В микроблоге Мэрилин все чаще появлялись совместные снимки с норвежцем Марком Александром Хансеном: отпуск в Греции, зимние каникулы. В феврале 2018-го эстонская ведьма подтвердила, что беременна от татуированного плотника, однако факт свадьбы не подтвердила. Узаконили влюбленные отношения или нет, но в июне 2018-го Керро родила сына Кайус-Уильяма, а в 2020-м подарила Марку дочку Селин Мари. Двойные имена экстрасенс выбрала неслучайно: по ее мнению, это открывает детям два пути развития судьбы.
Так как травля со стороны поклонников Шепса продолжалась, в 2019-м Мэрилин решила приоткрыть завесу тайны о причинах расставания с коллегой по «Битве». ««Пришло время остановить поток угроз, которые мне присылают в письмах. Поверь, их у меня много, но я не публикую, хотя могла бы. Там есть доказательства твоей дружбы с продюсерами и видео с наркотиками. Я общалась с адвокатами и, если это все не прекратится, подам на тебя в суд. Я была дурой целых четыре года и верила, что у нас любовь. А ты уже на протяжении 10 лет имел отношения с другим человеком! Будь счастлив со своим партнером и, пожалуйста, оставь меня в покое», – просила Керро в микроблоге.
Также всплыло, что Мэрилин одолжила Шепсу два миллиона рублей на открытие магазина магии в Самаре. Назад Керро не вернулось ни гроша: Александр предусмотрительно оформил бизнес на отца. Даже если это 100-процентная правда, в суд эстонская ведьма на бывшего так и не подала.
Казалось, все плохое осталось позади, но и отношения с норвежцем у Мэри разладились. В мае 2020-го ведьма сообщила, что съезжает от мужа, ведь так будет лучше для ее семьи. «Иногда вы идете по длинному пути, но иногда вы выбираете что-то совершенно другое, чтобы учиться и расти. Я ходила и многому научилась с моим партнером и отцом наших детей. Теперь каждый из нас отправляется в свое плаванье, но нас по-прежнему связывают наши дети», – подчеркивала Керро.
В 2021-м эстонские СМИ раскрыли подробности расставания Мэри с мужем. Как оказалось, и с ним она разошлась не на мирной ноте, хотя пыталась выставить ситуацию именно в этом свете. Хансена приговорили к четырем годам ограничения свободы, которые впоследствии заменили условным сроком. В тексте обвинения значилось, что норвежец поднимал на Керро руку, хватал ее за горло, угрожал поджечь дом, убить ведьму и ее родственников.
Избавившись от абьюзера, Мэрилин начала новую жизнь. «Я уже около четырех лет живу в Эстонии и работаю. «Битву экстрасенсов» не смотрю, поэтому не могу сказать, что кто-то меня заинтересовал. Я просто работаю, занимаюсь с детьми, провожу семинары. Это моя жизнь сейчас, и я довольна. Если рассказать о планах, то они могут и не реализоваться, поэтому не буду о них говорить. Но, думаю, будет много сюрпризов, много нового, у меня огромное количество планов именно на этот год. Хочу книгу выпустить, новые карты таро. Об этом могу говорить, потому что они уже в процессе. Также планирую развивать свой канал на YouTube», – делилась медиум со «СтарХитом» в начале года.
Неожиданно для поклонников, в апреле Мэрилин сообщила, что снова стала мамой. Кто отец мальчика, ведьма не раскрыла, так что оставалось лишь гадать, сошлась ли она с Хансеном. В августе Керро уже вывезла малыша Каиро на отдых: с тремя детьми она отправилась в Кемер. Фанаты предположили, что вместе с Мэри в отпуск мог полететь и ее новый возлюбленный – отец младшего сына. Возможно, вскоре медиум все же раскроет личность загадочного избранника.