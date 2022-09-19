Вечно вторая на «Битве экстрасенсов». Долги Шепса, разрыв с мужем и трое детей Мэрилин Керро

Еще одной неприятностью стала госпитализация Мэрилин: не выдержав нервного перенапряжения, ведьма легла в клинику, где ей ставили капельницы. Керро пообещала поклонникам больше не работать на износ, однако в 2016-м вновь пришла на «Битву экстрасенсов». На этот раз медиума обошел Свами Даши.

Разрыв с Шепсом

После 14-го сезона «Битвы» Мэрилин дала откровенное интервью, в котором призналась, что Шепс стал ее первым мужчиной. Влюбленные съехались, и поклонники не сомневались, что вскоре маги поженятся. В 2014-м Александр даже подарил Керро заветное кольцо, но эстонка публично заявила, что брак – это показуха, и о пышном торжестве она никогда не мечтала.

Вскоре выяснилось, что в отношениях пары все не так уж гладко: в московской съемной квартире бурлили скандалы. В сентябре 2016-го Мэри призналась, что они с Александром долго не разговаривали, поэтому он съехал. Через пару месяцев влюбленные сошлись, а когда Керро заявила на ТВ, что мечтает о детях, многие заключили: вероятно, неготовность Шепса к отцовству привела к крупной ссоре.

В финале 17-го сезона «Битвы» самарский маг появился с букетом, чтобы поздравить Мэри. Приход Александра присутствующие встретили криками «Горько!», так что почти никто не сомневался, что свадебные колокола в жизни Керро все же зазвучат. Вот только вскоре эстонская ведьма сообщила о расставании с Шепсом.