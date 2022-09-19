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Ранее не опубликованный портрет Елизаветы II показали перед похоронами королевы

Limon.ee
Ранее не опубликованный портрет Елизаветы II показали перед похоронами королевы
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Королева Елизавета II.
Королева Елизавета II. Фото: ALPR/AdMedia/SIPA

На снимке монарх предстала в голубом костюме, с жемчужными серьгами, которые теперь носит Кейт Миддлтон, и брошами с аквамаринами, полученными в подарок от отца на 18-летие, пишет Лайф.

Букингемский дворец в преддверии похорон Елизаветы II показал её ранее не публиковавшийся портрет. Снимок был сделан фотографом Ранальдом Макечни в мае 2022-го по случаю платинового юбилея с момента восхождения королевы на престол. Её Величество – первая из британских монархов, достигшая этого рубежа.

Фото скончавшейся королевы Елизыветы II появилось 18 сентября 2022. 
Фото скончавшейся королевы Елизыветы II появилось 18 сентября 2022. Фото: Ranald Mackechnie

На фото королева предстала в нежно-голубом костюме, она широко улыбается. Шею Елизаветы украшает жемчужное ожерелье из трёх нитей, серьги тоже из жемчуга, а на груди красуются броши с аквамаринами, полученные в апреле 1944 года в подарок на 18-летие от отца, короля Георга VI.

Газета Express отмечает, что те же самые серьги на прошлой неделе четыре раза надевала супруга наследника британского престола принца Уильяма Кейт Миддлтон – чтобы отдать дань памяти Елизавете II.

Королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Новым монархом Соединённого Королевства, Карлом III, стал её старший сын – принц Уэльский Чарльз. Похороны Елизаветы II пройдут сегодня, 19 сентября, в Вестминстерском аббатстве.

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