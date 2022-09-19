Ранее не опубликованный портрет Елизаветы II показали перед похоронами королевы

Букингемский дворец в преддверии похорон Елизаветы II показал её ранее не публиковавшийся портрет. Снимок был сделан фотографом Ранальдом Макечни в мае 2022-го по случаю платинового юбилея с момента восхождения королевы на престол. Её Величество – первая из британских монархов, достигшая этого рубежа.

Фото скончавшейся королевы Елизыветы II появилось 18 сентября 2022. Фото: Ranald Mackechnie

На фото королева предстала в нежно-голубом костюме, она широко улыбается. Шею Елизаветы украшает жемчужное ожерелье из трёх нитей, серьги тоже из жемчуга, а на груди красуются броши с аквамаринами, полученные в апреле 1944 года в подарок на 18-летие от отца, короля Георга VI.

Газета Express отмечает, что те же самые серьги на прошлой неделе четыре раза надевала супруга наследника британского престола принца Уильяма Кейт Миддлтон – чтобы отдать дань памяти Елизавете II.