ФОТО ⟩ Смех побеждает страх: Верка Сердючка дала концерт в Риге. И это было незабываемо

Впрочем, следующей же песней Dancing Russia Goodbye (переделкой Lasha Tumbai, которая еще пятнадцать лет назад рассорила музыканта с Россией) Данилко возвращает нас из ностальгии в реальность, хоть и обходится с ней как свойственно его полоумному кабаре - через смех, танцы, музыку и шампанское. «Смех убивает страх», – утверждает Данилко-Сердючка, и сомневаться в этом не приходится – настолько непосредственно по сцене скачет его команда – музыканты в белых шортах, бэк-вокалисты в заячьих ушах, певицы в костюмах то невесты, то молодой крестьянки с советских плакатов.

Несмотря на то и дело мелькающую на экране фразу «Х** ВІЙНІ», культовое «Геть з України, москаль некрасивий!» и традиционное уже «Слава Украине!», практически весь концерт Данилко провел по-русски, то и дело сыпля со сценами афоризмами: «Песня исполняется со спецэффектами для эффектных женщин», «Есть в зале проститутки?», «Я тут выступала, когда у вас еще не было Lido».

Кульминацией же чуть менее чем полуторачасового концерта стало символическое снятие Сердючкой своего неизменного головного убора – блестящей шляпки со звездой, с которой певица обычно никогда не расстается. «Когда падает звезда, нужно загадывать желание. А желание у нас у всех одно», – сказал Данилко, после чего действительно снял головной убор и немедленно пропал со сцены вместе с музыкантами.

Галерея: Концерт Верки Сердючки в Wondersala 17.09.2022

Возгласы собравшихся «Еще!» постепенно перерастали в «Верка!», и коллектив после заминки вновь появился на сцене - на этот раз в черных костюмах с антивоенными лозунгами, в том числе и сам Данилко, уже вне образа Сердючки. «​Еще никогда так быстро не переодевался», – поделился он, после чего напоследок спел легендарную «Все будет хорошо», добавив: «Если я что-нибудь предсказываю, это сбывается».