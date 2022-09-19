Испанский певец Энрике Иглесиас вновь поцеловался с фанаткой на концерте в Соединенных Штатах Америки. Этот момент попал на видео и разлетелся по Сети.
ВИДЕО ⟩ Иглесиас страстно целовался со жгучей брюнеткой, пока Курникова была дома с детьми
В кадре видно, как популярный певец целуется с фанаткой, поднявшейся к нему на сцену. А рядом с ними в этот момент стояли охранники. Кроме того, девушка достала телефон и начала снимать их с Энрике страстный поцелуй. Более того, Иглесиас даже обнял девушку и потрогал ее за ягодицы.
После того, как они оторвались друг от друга, девушка спустилась со сцены и прошла в зрительский зал, чтобы и дальше наслаждаться выступлением любимого артиста.
При этом стоит отметить, что это был не единственный поцелуй Иглесиаса с фанаткой за всю его музыкальную карьеру. К тому же у него есть жена, тенисистка Анна Курникова, с которой он воспитывает троих общих детей.
Российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас вместе почти 20 лет. Но в последние годы все чаще появляются слухи о возможном разводе звезд.