ВИДЕО ⟩ Иглесиас страстно целовался со жгучей брюнеткой, пока Курникова была дома с детьми

В кадре видно, как популярный певец целуется с фанаткой, поднявшейся к нему на сцену. А рядом с ними в этот момент стояли охранники. Кроме того, девушка достала телефон и начала снимать их с Энрике страстный поцелуй. Более того, Иглесиас даже обнял девушку и потрогал ее за ягодицы.

После того, как они оторвались друг от друга, девушка спустилась со сцены и прошла в зрительский зал, чтобы и дальше наслаждаться выступлением любимого артиста.

При этом стоит отметить, что это был не единственный поцелуй Иглесиаса с фанаткой за всю его музыкальную карьеру. К тому же у него есть жена, тенисистка Анна Курникова, с которой он воспитывает троих общих детей.