ВИДЕО ⟩ Эстонская королева уколов красоты отпраздновала день рождения младшей дочери: сразу после праздника – на греческие острова

На вопрос, как себя чувствует гордая мама, Марью ответила, что будет вечеринка, а затем поездка в отпуск на греческие острова. «Кто-то же должен жить такой жизнью», – добавила Марью.

Но у гордой матери был еще один подарок для дочери, о котором именинница не догадывалась – Марью пригласила всех друзей Трийн в ресторан Musu, куда также должен был прийти местный Элвис. «Трийн – большая поклонница Элвиса», – сказала Марью.