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ВИДЕО ⟩ Эстонская королева уколов красоты отпраздновала день рождения младшей дочери: сразу после праздника – на греческие острова

Крислин Метсанурм Limon.ee
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Эстонская королева уколов красоты отпраздновала день рождения младшей дочери: сразу после праздника – на греческие острова
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Дочь Марью Карин отпраздновала 15-й день рождения.
Дочь Марью Карин отпраздновала 15-й день рождения. Фото: Kuvatõmmis Marju Karini Instagramist

18 сентября прекрасной дочери Марью Карин Трийн исполнилось 15 лет. Утром праздничного дня Elu24 узнали, как именинница планировала провести день.

Трийн Нудла, младшая дочь эстонской королевы уколов красоты Марью Карин, вчера отметила свое 15-летие.

На вопрос, как себя чувствует гордая мама, Марью ответила, что будет вечеринка, а затем поездка в отпуск на греческие острова. «Кто-то же должен жить такой жизнью», – добавила Марью.

Но у гордой матери был еще один подарок для дочери, о котором именинница не догадывалась – Марью пригласила всех друзей Трийн в ресторан Musu, куда также должен был прийти местный Элвис. «Трийн – большая поклонница Элвиса», – сказала Марью.

Смотри, как прошло утро именинницы!

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