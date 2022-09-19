18 сентября прекрасной дочери Марью Карин Трийн исполнилось 15 лет. Утром праздничного дня Elu24 узнали, как именинница планировала провести день.
ВИДЕО ⟩ Эстонская королева уколов красоты отпраздновала день рождения младшей дочери: сразу после праздника – на греческие острова
Эстонская королева уколов красоты отпраздновала день рождения младшей дочери: сразу после праздника – на греческие острова
Трийн Нудла, младшая дочь эстонской королевы уколов красоты Марью Карин, вчера отметила свое 15-летие.
На вопрос, как себя чувствует гордая мама, Марью ответила, что будет вечеринка, а затем поездка в отпуск на греческие острова. «Кто-то же должен жить такой жизнью», – добавила Марью.
Но у гордой матери был еще один подарок для дочери, о котором именинница не догадывалась – Марью пригласила всех друзей Трийн в ресторан Musu, куда также должен был прийти местный Элвис. «Трийн – большая поклонница Элвиса», – сказала Марью.
Смотри, как прошло утро именинницы!
Ключевые слова