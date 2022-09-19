«Кажется, это тупик! Что же делать?» Прогноз Василисы Володиной на неделю с 19 по 25 сентября

«Сплошь и рядом мы будем видеть примеры неизбежного разрушения старого и все равно на это старое будем полностью завязаны. Внутреннее вИдение будущего пока полностью отсутствует, кажется, что там, за горизонтом, ничего нет вообще. Тупик.

Виновниками этого пессимизма могут стать не только реальные природные циклы, но и астрономическая осень с вхождением Солнца в Весы (ночь теперь длиннее дня), и ретроградность Меркурия, не дающая двигаться вперед в привычном темпе, и усиливающееся сожжение Венеры, и последняя неделя лунного месяца, которая пытается утопить нас в эмоциях по поводу личных итогов. Да и других влиятельных вредителей на небе предостаточно», - предупредила Василиса Володина.

Что делаем? Не унываем! А как? Вот как:

И это пройдет! 26 сентября откроет новый лунный месяц и покажет выходы из тупиков.

Скажите себе: «Сейчас некуда спешить» (надеюсь, этот совет не увидят курьеры и работники скорой помощи). Даже небольшой результат это сейчас хорошо, не требуйте от себя многого.

Каждый день фиксируйтесь на текущих переживаниях, сиюминутных – хорошо ли вам сейчас, уютно? Удобно? Сейчас ВСЕ хорошо с точки зрения физического проживания момента? Если да, тогда тревоги - это пустое беспокойство ума.

Слишком много «головы» сейчас вредно, постарайтесь включить эмоции. Поэзия, музыка, чувствительное кино.

А еще:

Понедельник и вторник (19-20.09) – найдите способ не мерзнуть (тепло одевайтесь, сауна тоже хорошее дело) и ложитесь спать пораньше.

Среда и четверг (21-22.09) – давайте нести себя ярко, но не перекрикивать никого и не нарываться.

Пятница (23.09) – на этот день можно планировать дела, которые должны принести вам серьезные изменения, но только те, что не связаны с тяжелой физической работой.

Суббота и воскресенье (24-25.09), наоборот, призывают загрузиться делами – например, домашними.