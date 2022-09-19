ГАЛЕРЕЯ ⟩ Самые шикарные гостьи на вручении премий EFTA в Таллинне

Стилист Мерит Бойекенс в черном платье. Фото: Taavi Sepp

Телеведущая и звезда тиктока Ария Хельмви выглядела так, словно сошла с экрана диснеевского мультфильма. Единственной подсказкой, что она не принцесса, а наша эстонская знаменитость, были чересчур длинные ногти – своеобразная фишка девушки. Впрочем, с тюлевым платьем в пол они смотрелись весьма гармонично.

Ария Хельмви в сказочном платье. Фото: Taavi Sepp

Невозможно было оторвать взгляд от эстонского модельера Лийзи Эсмаа. Любительница эпатажа в этот вечер поразила публику своим ярким кричаще-зеленым платьем из специальной инновационной коллекции H&M Circular Design, в которой особое внимание уделяется экологичности и используются только переработанные материалы. «Я из тех, кто носит наряды из вторсырья, которое, в свою очередь, можно будет снова перерабатывать», – объяснила свою позицию яркая Лийзи.

Смотрите большую галерею с вручения премий EFTA!

Кульминацией вечеринки для стилиста стало получение двух наград, одну из которых она получила за свою подругу Ану Ленсмент. «Это теплое чувство, когда ты получаешь награду тому, кто тебе дорог», – прокомментировала Лийзи. По ее словам, самая большая радость – это видеть, что награда действительно достается тем, кто больше всех потел и работал в течение года.

Лийзи Эсмаа на сцене EFTA-2022 Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

В этом году гала-премия Эстонской премии кино и телевидения проводилась в шестой раз. Награды вручили в 30 категориях – 15 в области кинематографии и 15 в сфере телевидения. Смотрите список всех, кто получил премию EFTA-2022. Поздравляем!

Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Кинопримии EFTA-2022