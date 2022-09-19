В пятницу, 16 сентября, в столичном концертном доме Alexela прошла торжественная церемония вручения премий в области кинематографии и телевидения EFTA. В этот вечер чествовали самых талантливых телеведущих и кинозвезд года. Фильмом года стала «Пустыня» (Kõrb) режиссера Кадри Кыусаар.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Самые шикарные гостьи на вручении премий EFTA в Таллинне
Журналист портала Postimees Naine спросила у четырех самых эффектных дам на этом мероприятии, откуда взялись их изумительные наряды и какие впечатления произвело на них само торжество.
Актриса Мерле Палмисте блистала в этот вечер в серебристо-черном платье с блестками от хорватского дизайнера. «Я зашла в магазин во время путешествия по Хорватии и взгляд сразу остановился на нем, конечно же, я купила его себе!» – говорит актриса. Мерле призналась, что была очень рада в этот красивый вечер увидеться и с коллегами, такой праздник особенно ценен после долгих ограничений. Актриса ценит качественные развлечения, они очень нужны для поддержания хорошего настроения. Гала-вечер EFTA стал именно таким.
Стилист Мерит Бойекенс остановила свой выбор на платье, разработанном эстонским дизайнером Сирет Эско, которая работает под маркой Siret Design. Минималистичное черное платье превратилось в шикарный вечерний наряд благодаря блесткам и смелому разрезу спереди. Мерит отдала должное Тынису Нийнеметсу, ведущему гала-вечера: организовать и провести такой длинный и роскошный вечер – это колоссальный труд.
Среди прочего, журналист спросила других дам, которые находились в окружении Мерит, что они думают о шутке Нийнеметса про Юри Ратаса. «Это было, бесспорно, хорошо», – единодушно заявили женщины, – «дружеский политический юмор всегда ценится». Мерле Палмисте добавила, что в жизни есть два пути: плакать или смеяться. И прекрасный эстонский стилист двумя руками именно за последний вариант.
Телеведущая и звезда тиктока Ария Хельмви выглядела так, словно сошла с экрана диснеевского мультфильма. Единственной подсказкой, что она не принцесса, а наша эстонская знаменитость, были чересчур длинные ногти – своеобразная фишка девушки. Впрочем, с тюлевым платьем в пол они смотрелись весьма гармонично.
Невозможно было оторвать взгляд от эстонского модельера Лийзи Эсмаа. Любительница эпатажа в этот вечер поразила публику своим ярким кричаще-зеленым платьем из специальной инновационной коллекции H&M Circular Design, в которой особое внимание уделяется экологичности и используются только переработанные материалы. «Я из тех, кто носит наряды из вторсырья, которое, в свою очередь, можно будет снова перерабатывать», – объяснила свою позицию яркая Лийзи.
Смотрите большую галерею с вручения премий EFTA!
Кульминацией вечеринки для стилиста стало получение двух наград, одну из которых она получила за свою подругу Ану Ленсмент. «Это теплое чувство, когда ты получаешь награду тому, кто тебе дорог», – прокомментировала Лийзи. По ее словам, самая большая радость – это видеть, что награда действительно достается тем, кто больше всех потел и работал в течение года.
В этом году гала-премия Эстонской премии кино и телевидения проводилась в шестой раз. Награды вручили в 30 категориях – 15 в области кинематографии и 15 в сфере телевидения. Смотрите список всех, кто получил премию EFTA-2022. Поздравляем!
Кинопримии EFTA-2022
Лучший художественный фильм: «Пустыня» (Kõrb), режиссер Кадри Кыусаар
Лучший документальный фильм: «Дневник Вайно Вахинга» (Vaino Vahingu päevaraamat), режиссер Райнер Сарнет
Лучший анимационный фильм: «Встреча» (Taaskohtumine), режиссер Юло Пикков
Лучший короткометражный фильм: «Мия и Лики» (Mia ja Liki), режиссер Лийза-Лотта Вахеметс
Лучшая актриса: Элис Сийль («Дети ночи»)
Лучший актер: Пеэтер Оя («Дети ночи»)
Лучший режиссер: Райнер Сарнет («Дневник Вайно Вахинга»)
Лучший сценарист: Эверт Киви и Март Раун («Дети ночи»)
Лучший оператор: Стен-Йохан Лилль («Пустыня»)
Лучший композитор: Мати Упрус («Садовник поля напряжения»)
Лучший художник: Ану Лаура Туттелберг («Встреча»)
Лучший звукорежиссер: Маркку Тийдумаа (u.Q)
Лучший режиссер монтажа: Ивар Мурд (u.Q)
Лучший художник по костюмам: Ану Ленсмент («Сандра устраивается на работу»)
Деятель года: команда фильма «Купе номер шесть»
Телепремии EFTA-2022
Лучший телесериал: «Кавардак» (Sassis)
Лучшая передача о реальной жизни: «Лесные братья» (Metsavennad)
Лучшая злободневная передача: «Очевидец» (Pealtnägija)
Лучшая развлекательная передача: «Пятничный вечер» (ReedeÕHTU!)
Лучшая новая передача: «Твой новый родственник» (Sinu uus sugulane)
Лучшая спецпередача: «Топ-10 мифов о коронавирусе» (Kolmedok: Koroonavalede TOP10)
Лучшее журналистская история: «Воссоединение отца и дочери» (Isa ja tütre kokkuviimine) Марек Линдмаа;
Лучший интервьюер: Мирко Оякиви («Первая студия»)
Лучший репортер: Хелери Алл (Ringvaade, Maahommik)
Лучший ведущий развлекательной передачи: Юри Бучаков, Пирет Лаос, Роберт Роол (ReedeÕHTU!, Õhtu , Rikas Eesti)
Лучшая актриса телесериалов: Рагне Пекарев («Кавардак»)
Лучший актер телесериалов: Эгон Нутер (EnsV)
Лучший производитель контента: редактор Кай Вяэртныу (Ringvaade, Siin me oleme, Ühe maja lugu)
Лучший создатель аудиовизуальных форм: Марек Мийл (Eesti muusikaauhinnad, Laulud sõdurile)
Премии за вклад в эстонское телевидение: Райво Сувисте и Тоомас Кирсс (посмертно)