Гороскоп Таро на неделю 19-25 сентября: Львам – важное решение, Девам – ссора, Водолеям – удача

Скорпионы на этой неделе могут почувствовать себя в ловушке. На этой неделе вас призывают задаться вопросом, действительно ли вы застряли или просто находитесь в тюрьме, созданной вами самими. Неуверенность, страх и сомнение часто являются чувствами, которые держат нас в ситуациях намного дольше, чем нам нужно. Изучите это дело более внимательно. Возможно, вы обнаружите, что все это время вас сдерживали наложенные на вас ограничения.

Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Карта недели: Глупец

Эта неделя может быть посвящена новым начинаниям для вас. Дурак олицетворяет собой начало пути и объятие неизвестного. Если вы давно хотели двигаться в совершенно новом направлении, это сигнал от Вселенной, чтобы наконец сделать это! Да, исследовать неизведанную территорию может быть страшно. Всегда намного легче придерживаться того, что знаешь. Однако ваша зона безопасности — это не то место, где происходит наибольший рост.

Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Карта недели: Девятка Жезлов

Ваши решительность и целеустремленность на этой неделе помогут достичь желаемой цели. Самоотверженность, которую вы вложили в дело, принесет свои плоды. Хотя путь может быть долгим и временами утомительным, сейчас не время сдаваться. Стойкость — ваше самое большое преимущество прямо сейчас, продолжайте двигаться вперед, независимо от того, что жизнь может преподнести вам.

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Карта недели: Солнце

На этой неделе над вами действительно светит солнце! Эта карта представляет изобилие, оптимизм, успех и теплоту счастливого времени в вашей жизни. Возможно, вы переживаете бурный период в своей жизни, чувствуя, что конца этому не видно. Что ж, темнее всего перед рассветом, а рассвет уже настал! Через эти препятствия вы многое узнали о себе и обрели уверенность, зная, что вы можете выдержать любой шторм. Наслаждайтесь этим периодом позитива, потому что вы его заслужили.

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Карта недели: Король Мечей