Гороскоп на 19 сентября 2022 расскажет, кому из знаков стоит больше времени провести с детьми, кому отправляться за покупками, а кто пересилить себя и взяться за работу, пишет «Главред»
Гороскоп на 19 сентября 2022: Близнецам – обиды, Стрельцам – опасные соблазны, Рыбам – ссоры
Овен
В этот день Овны в центре внимания. Вам легко заводить новые знакомства. И находить с окружающими общий язык. Используйте этот момент для укрепления деловых связей и налаживания контактов. Во второй половине дня уделите больше внимания близким людям.
Телец
В понедельник Тельцам стоит переходить от размышлений к действиям. Придерживаясь четкого плана можно достичь задуманного. Удачное стечение обстоятельств поможет решить наболевшую проблему или найти ответ на важный вопрос. Сегодня вам все удается легче, постарайтесь довести начатое до конца.
Близнецы
В этот день интуиция Близнецов работает без сбоев. Чаще прислушивайтесь к подсказкам внутреннего голоса, и это поможет найти правильные пути решения ситуации. В отношениях с близкими проявите терпимость, обходите острые углы, чтобы не спровоцировать конфликт и не вызвать обиды.
Рак
В этот день жизненная энергия Раков на минимуме. Вам буквально придется пересилить себя, чтобы взяться за работу. Даже привычные обязанности будут даваться с трудом. Встречи с друзьями и время с родными людьми придаст вам сил и зарядит позитивом.
Лев
Сегодня Львам предстоит принять важное решение, которое долго откладывали. Если вы не решаетесь сделать первый шаг, поговорите по душам с близкими человеком, советы людей, которым вы доверяете, могут помочь найти правильное решение. Вы можете рассчитывать на их поддержку.
Дева
В понедельник Девам стоит придерживаться четкого плана. Правильно расставив приоритеты можно достичь больших успехов в профессиональной деятельности. Все важные встречи и вопросы лучше перенести на первую половину дня. Под вечер самочувствие может ухудшиться, и вы почувствуете недомогание.
Весы
С самого утра Весам нужно разобраться с важными делами и провести встречи. Во второй половине дня стоит уделить внимание личным отношениям. Проведите время со своими близкими или отправляйтесь на свидание, звезды сулят интересное общение, которое может перерасти в романтическую историю.
Скорпион
Скорпионам в первой половине дня стоит избегать конфликтов с близкими людьми. Даже небольшая размолвка может перерасти в серьезную размолвку и восстановить мир будет сложно. Будьте осторожны с деньгами, крупные покупки и непомерные траты могут серьезно ударить по бюджету и оставить вас на мели.
Стрелец
В этот день судьба устроит Стрельцам непростое испытание. Важно не поддаваться соблазнам, которые могут повлиять на ваше дальнейшее благополучие. Стоит обдумать последствия своего решения и подумать, что вы можете себе позволить, а чего нужно избегать.
Козерог
Козерогам в понедельник представится возможность проявить свои таланты и возможности. Ваш потенциал и жизненные силы возрастают, и это позволяет справиться с поставленными задачами за более короткое время. Удачный день для покупок, запланированных ранее. Вечером вас ждет интересное знакомство.
Водолей
В этот день Водолеи полны жизненной энергии энтузиазма. Вы не боитесь брать на себя ответственность и смело беретесь за воплощение своих смелых идей и планов. Новые начинания увенчаются успехом. Вам многое сегодня по плечу. Благоприятный день для решения финансовых вопросов, не исключены денежные поступления.
Рыбы
В понедельник Рыбам стоит запастись терпением. В общении с окружающими проявляйте гибкость и дипломатичность, не провоцируйте ссоры. Обстоятельства могут измениться не в вашу пользу. Во второй половине дня проведите время с близкими, уделите внимание детям.