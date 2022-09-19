Гороскоп на 19 сентября 2022: Близнецам – обиды, Стрельцам – опасные соблазны, Рыбам – ссоры

Овен

В этот день Овны в центре внимания. Вам легко заводить новые знакомства. И находить с окружающими общий язык. Используйте этот момент для укрепления деловых связей и налаживания контактов. Во второй половине дня уделите больше внимания близким людям.

Телец

В понедельник Тельцам стоит переходить от размышлений к действиям. Придерживаясь четкого плана можно достичь задуманного. Удачное стечение обстоятельств поможет решить наболевшую проблему или найти ответ на важный вопрос. Сегодня вам все удается легче, постарайтесь довести начатое до конца.

Близнецы

В этот день интуиция Близнецов работает без сбоев. Чаще прислушивайтесь к подсказкам внутреннего голоса, и это поможет найти правильные пути решения ситуации. В отношениях с близкими проявите терпимость, обходите острые углы, чтобы не спровоцировать конфликт и не вызвать обиды.

Рак

В этот день жизненная энергия Раков на минимуме. Вам буквально придется пересилить себя, чтобы взяться за работу. Даже привычные обязанности будут даваться с трудом. Встречи с друзьями и время с родными людьми придаст вам сил и зарядит позитивом.

Лев

Сегодня Львам предстоит принять важное решение, которое долго откладывали. Если вы не решаетесь сделать первый шаг, поговорите по душам с близкими человеком, советы людей, которым вы доверяете, могут помочь найти правильное решение. Вы можете рассчитывать на их поддержку.

Дева