«Я – любимая девочка вселенной»: в Таллинне в кругу алхимиков, коучей и тарологов прошла массовая медитация

Мероприятие для женщин началось с массовой медитации под голос секс-коуча. «Каждая женщина на земле рождена, чтобы жить безобидно, радостно, комфортной жизнью. Ты та женщина, которая может получать все дары этой вселенной просто потому, что ты есть»,– зачитывала текст с телефона коуч под медитативную музыку.

Гала-девичник. Медитация. Фото: Limon

Гала-девичник. Медитация. Фото: Limon

Затем девушки разошлись по шатрам за консультациями.

Одним из самых популярных шатров был алхимический. Уж не знаю, превращали ли там девушки за закрытыми шторками металл в золото, но гипнотическое мычание точно можно было услышать. В шатер мне, к огромному сожалению, попасть не удалось, но у его входа мне повстречалась женщина, которая предложила под мой мысленный запрос вытащить карту. Честно задумавшись о своем запросе – вытащила карту. Каково было мое удивление, когда значение карты прочитали из мини-брошюры. Ну, что ж, карт много, а голова у женщины одна – всего не упомнишь. В общем, женский покой в шатре нарушать я не стала и направилась осматривать территорию дальше.

Гала-Девичник. Алхимический шатер. Фото: Limon

Неподалеку от алхимического шатра наткнулась на заинтересованную группу девушек, которая с благоговением внимала речам сексолога. Женщинам рассказывали о мужском и женском удовольствии, показывали эрогенные зоны и обучали их правильной стимуляции для получения максимального удовольствия. Тут мне места тоже не оказалось, поэтому идем дальше.

Гала-Девичник. Зона сексологии. Фото: Limon