В воскресенье в Beach House Ülemiste состоялся Гала-Девичник 2.0 в арабском стиле, где чуть больше 100 женщин искали своё женское начало с помощью секс-коучей, тарологов, чакротерапевтов, астрологов, игропрактиков и многих дургих проводников к женской энергии.
«Я – любимая девочка вселенной»: в Таллинне в кругу алхимиков, коучей и тарологов прошла массовая медитация
Мероприятие для женщин началось с массовой медитации под голос секс-коуча. «Каждая женщина на земле рождена, чтобы жить безобидно, радостно, комфортной жизнью. Ты та женщина, которая может получать все дары этой вселенной просто потому, что ты есть»,– зачитывала текст с телефона коуч под медитативную музыку.
Затем девушки разошлись по шатрам за консультациями.
Одним из самых популярных шатров был алхимический. Уж не знаю, превращали ли там девушки за закрытыми шторками металл в золото, но гипнотическое мычание точно можно было услышать. В шатер мне, к огромному сожалению, попасть не удалось, но у его входа мне повстречалась женщина, которая предложила под мой мысленный запрос вытащить карту. Честно задумавшись о своем запросе – вытащила карту. Каково было мое удивление, когда значение карты прочитали из мини-брошюры. Ну, что ж, карт много, а голова у женщины одна – всего не упомнишь. В общем, женский покой в шатре нарушать я не стала и направилась осматривать территорию дальше.
Неподалеку от алхимического шатра наткнулась на заинтересованную группу девушек, которая с благоговением внимала речам сексолога. Женщинам рассказывали о мужском и женском удовольствии, показывали эрогенные зоны и обучали их правильной стимуляции для получения максимального удовольствия. Тут мне места тоже не оказалось, поэтому идем дальше.
Зона за сексологом освободилась и у меня появилась уникальная возможность поговорить со специалистом. Передо мной стояла Ксения Катс. Женщина оказалась не только практикующим психологом-консультантом, но и соорганизатором этого мероприятия, а также, по совместительству, ведущей свадеб.
– Ксения, чем вы занимаетесь?
– Решаю проблемы, помогаю найти баланс в жизни. Именно сегодня работаю с темой денежных блоков, а также с темой отношений, отношений с партнером.
– Вы психолог? Дипломированный? У вас есть высшее образование?
– Да. Россия. Это образование на основе первого профпригодного. На первом базовом.
– Какой ВУЗ вы заканчивали?
– Онлайн институт практической психологии.
Информация с главной страницы сайта «Онлайн института практической психологии»:
В середине зала неожиданно встретила знакомую с ее подругой. Сильно удивилась.
– Что вы тут делаете?
– Вообще, нас уговорила купить билет подруга, и мы пришли с ней за компанию, ее поддержать, а она не пришла – заболела и не пришла. Теперь стоим, пьем шампанское, будем вливаться в компанию.
– Как тебе такой формат мероприятия?
– На самом деле прикольно, что такое придумали, но поскольку я не особо верю в астрологию и прочее, то это немного не моя тусовка. Круто, что здесь есть и психологи, в том числе, чтобы с ними обсудить какие-то проблемы.
– Скажи, пожалуйста, имеет ли для тебя значение дипломированный перед тобой специалист с высшим образованием или харизматичный специалист интенсив-курсов?
– Смотря с какой проблемой я иду. Если за психиатрической помощью или к зубному, то хотелось бы, конечно, чтобы образование было! (смеется)
После нашего смол-тока начала искать глазами, к кому бы еще пристать со своими вопросами.
Передо мной стоит девушка Юлия в потрясающем костюме в арабском стиле.
– Что привело вас сюда?
– Решила разнообразить досуг. Прошлый девичник, к сожалению, пропустила. Тут есть секс-коуч – Екатерина, я вообще хожу на ее тренинги. Мне нравится семинар «Рефлекс оргазма», там и медитации и упражнения. Вообще, у нас в городе редко проходят мероприятия, вот и развлекаемся.
Не смогла не поинтересоваться и у девушки, проходящей мимо:
– Скажите, если не секрет, с каким запросом вы пришли сегодня на мероприятие?
– Полюбить себя.
– А почему с таким запросом пошли не к психологу, а сюда?
– У меня есть практика общения с психологом, мы решили несколько моих проблем с ним, но психолог – это как обычная медицина, а тут все такое мистическое, необычное, интересное.
– Запрос полюбить себя, он же не решается одним посещением сомнительных специалистов, чего ты ждешь от мероприятия?
– Получить первые шаги к решению проблемы, возможно, некий толчок.
Гала-Девичник получился довольно масштабным, в помещении присутствовало порядка 150 человек, оформлено все было стильно, необычно. Девочки ходили воодушевленные, и слегка, как мне показалось, затуманенные. Узнавали свое будущее у астрологов, решали любовные проблемы у тарологов, практиковали обольщение у сексологов, медитировали, ели сладости и пили шаманское, в общем, 33 девчачьих удовольствия.
Однако, от себя хотела бы добавить: дорогие девочки, пожалуйста, если вы чувствуете потребность в решении каких-либо своих психо-эмоциональных проблем, обращайтесь к проверенным дипломированным специалистам с высшим образованием. Не доверяйте свою голову, душу и тело инста-специалистам.
Как развлечение – да!
Как решение своих проблем – нет.