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ВИДЕО ⟩ У побережья Тайваня произошло сильное землетрясение

Limon.ee
У побережья Тайваня произошло сильное землетрясение
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Информация о толчках из Google
Информация о толчках из Google Фото: Google

Землетрясение магнитудой 7,2 зафиксировано в юго-восточной части острова. Объявлена угроза цунами, пишет канал "Осторожно, новости"

Очевидцы публикуют в соцсетях видео из квартир и магазинов во время сейсмической активности.

Эпицентр подземных толчков находился в 85 километрах к востоку от района Юйцзин, очаг залегал на глубине 10 километров. Судя по кадрам с места событий, некоторых природное явление застало в ресторанах. Видны сильно раскачивающиеся лампы и шатающиеся стены. В некоторых местах обрушились дома, на месте работают экстренные службы. Информации о жертвах пока нет.

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