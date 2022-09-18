ВИДЕО ⟩ У побережья Тайваня произошло сильное землетрясение

Очевидцы публикуют в соцсетях видео из квартир и магазинов во время сейсмической активности.

Эпицентр подземных толчков находился в 85 километрах к востоку от района Юйцзин, очаг залегал на глубине 10 километров. Судя по кадрам с места событий, некоторых природное явление застало в ресторанах. Видны сильно раскачивающиеся лампы и шатающиеся стены. В некоторых местах обрушились дома, на месте работают экстренные службы. Информации о жертвах пока нет.