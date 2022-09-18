В субботу, 17 сентября, в районе 19:30 в окно шведского посольства в Таллинне кинули камень.
В Таллинне в посольство Швеции в окно кинули камень
В Таллинне в посольство Швеции в окно кинули камень
По предварительным данным нарушителем является гражданин Швеции. Можем предположить, что мужчина оказался неудовлетворен недавно прошедшими в Швеции выборами и таким способом решил продемонстрировать свое негодование.
Хулиган был задержан полицией.
Комментарий коммуникационного отдела полиции Эстонии:
Вчера в 19.50 полиция задержала 36-летнего мужчину на улице Пикк в Таллинне за то, что он бросил камень в окно посольства Швеции. В отношении мужчины было возбуждено дело о мелком правонарушении. Все детали будут уточнены в ходе разбирательства.
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