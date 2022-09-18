В Таллинне в посольство Швеции в окно кинули камень

Вчера в 19.50 полиция задержала 36-летнего мужчину на улице Пикк в Таллинне за то, что он бросил камень в окно посольства Швеции. В отношении мужчины было возбуждено дело о мелком правонарушении. Все детали будут уточнены в ходе разбирательства.