Как помыть окна без разводов: топ-3 лучших средства

Сода и соль

Сода Фото: Viktoria Solomonchuk

Эти два продукта точно найдутся на каждой кухне, а если нет, то их легко можно купить в магазине и не нужно будет тратить на них целое состояние. Соду, кстати, опытные хозяйки часто используют при уборке и она справляется не хуже дорогих химических моющих.

Чтобы отмыть окна, соду и соль необходимо растворить в воде. Сделать это нужно достаточно хорошо, чтобы мелкие частицы не поцарапали стекло. Для приготовления этого раствора необходимо взять четверть стакана соды, столько же соли и 2 л воды.

К этому раствору можно также добавить уксус и спирт. Самодельное моющее отлично справится с отпечатками пальцев, следами от насекомых, а также детскими рисунками.

Уксус или лимонная кислота

Как вы знаете, эти два средства также часто используют при уборке и купить их можно в любом продуктовом магазине, как и предыдущие.

Для приготовления раствора будет достаточно 100 мл уксуса (или пачка лимонной кислоты), а также два стакана теплой воды. После того как все хорошо размешается, полученный раствор стоит налить в емкость с пульверизатором.

Это средство поможет очистить стекло от грязи, а также отпугнет насекомых. Стоит отметить, что оно обладает еще и дезинфицирующими свойствами. Хотим обратить ваше внимание на то, что уксус имеет специфический запах, который необходимо длительное время выветривать. Если вас это не устраивает, то лучше отдайте предпочтение лимонной кислоте.

Газета

Да-да, вам не показалось, речь идет об обычной газете. Это еще бабушкин метод и он до сих пор отлично работает.

Именно это средство поможет избавиться от любых разводов. Газету не стоит использовать непосредственно для мытья окон, ведь она быстро размокнет и все станет еще хуже. Бумагу необходимо применять уже на помытом и вытертом окне.