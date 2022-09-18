Он обожает фильмы для взрослых

Казалось бы, это просто невинное увлечение мужчины, да и ревновать к актерам глупо. Тем не менее эксперты считают, что серьезное увлечение порнофильмами может крайне негативно сказаться на качестве ваших отношений. Да, всегда можно почерпнуть интересные идеи из очередного «шедевра», однако большинство мужчин после очередного просмотра начинают пристальнее вглядываться в собственную женщину, которая, естественно, практически никогда не выдерживает конкуренцию с актрисой из фильма. На этой почве могут начаться скандалы и эмоциональное отчуждение со стороны мужчины, который начнет проецировать увиденное на вас, и не факт, что во время вашего очередного секса он будет возбуждаться именно от своей реальной партнерши.

Он общается с бывшей

Некоторые мужчины не видят никаких препятствий для того, чтобы прекратить общение с бывшей девушкой, даже если он постоянно уверяет вас в том, что вы на данный момент его единственная. Мужчина, который без ума от своей настоящей женщины, едва ли будет нуждаться в компании другой женщины. Есть большая вероятность, что и у него, и у бывшей девушки все еще остались чувства и кто-то из них не теряет надежду на восстановление отношений. Будьте очень внимательны, если узнали своего партнера в описании.

Он «держит» аккаунт на сайте знакомств

Мужчина, который не уверен в серьезности ваших отношений, всегда будет находиться в поиске, пусть и пассивном. Кстати, сексологи считают сохранение аккаунта в приложении для знакомств «красным флагом» для любой женщины, которая не уверена в чувствах партнера по отношению к ней. Смотрите на действия мужчины, а не слепо доверяйте всему сказанному. Помните, что надежному мужчине не составит труда заблокировать и удалить все ненужные приложения, где есть большой выбор женщин.

У него есть «хорошие подруги»